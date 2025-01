Afrique du Nord: Le judo tunisien brille au tournoi international de Casablanca avec 9 médailles

L'équipe nationale féminine de judo a décroché, hier samedi, deux médailles de bronze lors de la troisième journée du tournoi international ouvert organisé à Casablanca, au Maroc.

Ce succès porte le bilan global de la participation tunisienne, toutes catégories confondues, à 9 médailles : 4 en or, 1 en argent et 4 en bronze.

Les deux médailles de bronze ont été remportées par Chaïma Sidaoui dans la catégorie des moins de 57 kg et Maram Jemour dans celle des moins de 63 kg.

Lors de la première journée, les judokas tunisiens avaient brillé en remportant 4 médailles dans la catégorie juniors : deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Les médailles d'or avaient été obtenues par Aya Hamdi (moins de 70 kg) et Adam Kouki (plus de 100 kg), tandis que Nargess Heddaji avait décroché l'argent (moins de 48 kg). Amenallah Harroum avait quant à lui remporté la médaille de bronze (moins de 81 kg).

La deuxième journée avait également été fructueuse pour l'équipe des cadets et cadettes, avec trois médailles supplémentaires : deux en or et une en bronze. Rayen Chaâmbi (moins de 90 kg) et Raneem Ben Slimane (moins de 63 kg) avaient décroché les médailles d'or, tandis qu'Abdallah Sehbani (moins de 48 kg) s'était adjugé le bronze.