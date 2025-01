Tunisie: La ligne Tunis-Monastir-Mahdia ne sera pas supprimée, assure la SNCFT

Lotfi Chouba, directeur général délégué de la Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens (SNCFT), a mis en lumière les défis du transport ferroviaire dans la région du Sahel, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité.

Lors d'une interview à la radio de Monastir, il a expliqué que le principal problème réside dans les transformateurs électriques qui alimentent le métro du Sahel. Le premier transformateur a été endommagé, tandis que le second fonctionne toujours, bien qu'il ait dû être renouvelé il y a plus de 20 ans.

Chouba a également abordé les contraintes légales liées aux marchés publics, soulignant que certaines démarches doivent être révisées pour permettre une gestion plus rapide et plus efficace des projets. Grâce à l'implication directe du chef du gouvernement, un accord a été conclu avec la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) pour acquérir de nouveaux transformateurs via un marché privé, avec un délai de remplacement prévu de 10 mois. Ces nouvelles unités devraient résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité et mettre fin aux coupures et retards fréquents.

Concernant la ligne ferroviaire Tunis-Monastir-Mahdia, Lotfi Chouba a tenu à rassurer la population et les autorités locales en confirmant que cette ligne ne sera pas supprimée, malgré les difficultés rencontrées avec la flotte ferroviaire. En effet, cette ligne est actuellement à l'arrêt temporaire en raison de la faible disponibilité des trains, avec seulement 25 à 27 % de la flotte opérationnelle. Toutefois, il a insisté sur le fait que cette ligne restera en service et que des mesures sont prises pour la maintenir en activité. Une cellule de crise a été mise en place pour réparer les trains disponibles et garantir la continuité du service.