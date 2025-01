Tunisie: 116 millions de dinars investis dans la plateforme des Marchés de Production du Centre à Sidi Bouzid

Le président-directeur général de la société des Marchés de Production du Centre (SOMAPROC), Slaheddine Karoui, a annoncé que lors de la première réunion de la commission des grands projets, tenue le 15 janvier, il a été décidé de démarrer immédiatement la réalisation de la plateforme des Marchés de Production du Centre.

Un choix a été fait d'exécuter le projet par phases fonctionnelles, avec l'autorisation donnée au ministère des Finances de transférer 6 millions de dinars pour augmenter la contribution du conseil régional de Sidi Bouzid au capital du projet. Cette somme sera consacrée à l'acquisition de 50 hectares dédiés à ce projet d'une valeur totale de 116 millions de dinars tunisiens.

Il a précisé dans une déclaration à l'agence TAP que ce projet, qui bénéficie du suivi et du soutien de la présidence de la République, du gouvernement, du ministère du Commerce et de l'Exportation, ainsi que des autorités régionales, est une initiative nationale stratégique. Il constitue une priorité, puisqu'il s'inscrit dans la politique de l'État visant à améliorer les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, tout en renforçant la sécurité alimentaire nationale. Ce projet est également une plateforme modèle pour les gouvernorats du Centre, avec un potentiel d'exportation significatif.

Le PDG a ajouté que les efforts de la société sont actuellement concentrés sur la concrétisation des engagements des actionnaires, notamment l'augmentation du capital de l'entreprise, et sur la préparation des dossiers d'appels d'offres. Un calendrier d'exécution de la première phase du projet a déjà été défini.

Face aux difficultés persistantes pour finaliser le plan de financement, la solution adoptée a été d'augmenter les contributions des actionnaires existants et nouveaux. L'exécution du projet sera réalisée par étapes, afin d'éviter de nouveaux retards et leurs conséquences sur le coût global du projet. Des efforts sont également déployés pour obtenir les financements nécessaires, qu'ils soient locaux ou étrangers, pour mener à bien l'ensemble du projet.

Dans ce cadre, toutes les problématiques liées à la situation foncière, y compris l'acquisition des 50 hectares supplémentaires, ont été résolues. Les études nécessaires ont été finalisées, et les dossiers de référence relatifs à l'installation du projet, ainsi que les études techniques concernant le raccordement externe, ont été validés.

La commission nationale d'approbation des projets publics a donné son aval pour la prise en charge du projet par l'État, et le ministère des Finances a approuvé le transfert des fonds.

De plus, les autorisations clés ont été obtenues, notamment pour le complexe de viande rouge et le marché du bétail, ainsi que la finalisation du dossier d'appel d'offres pour relier le projet à une voie de 2 km, dans le cadre du programme des corridors stratégiques. Une étude sur le raccordement commun pour l'assainissement, en partenariat avec la zone industrielle voisine, a également été menée.

Le projet, qui sera réalisé sur 70 hectares, comprendra un marché des produits agricoles avec deux sections distinctes (marché de l'offre et marché de la demande), un marché du bétail, un complexe industriel pour la viande rouge, une base logistique, des services administratifs et une station de services, ainsi qu'un complexe d'industries alimentaires. Il sera situé dans la zone industrielle d'Oum El Abid, dans la partie adjacente au projet, dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, stimuler la croissance économique durable et partagée, valoriser les produits agricoles, et améliorer la qualité de la production et la productivité dans le Centre. Il contribuera également à soutenir la stabilité sociale et le développement des régions défavorisées, dans le cadre de la politique de discrimination positive, et favorisera les mesures de durabilité face aux changements climatiques.

Il vise aussi à générer des emplois, avec la création de plus de 1 200 emplois directs et plus de 1 500 emplois indirects. Il permettra d'améliorer les revenus des producteurs, en particulier pour les femmes et les jeunes, et d'organiser les différents acteurs au sein de structures professionnelles. Ce projet favorisera la création de petites et moyennes entreprises, d'entreprises de services, tout en offrant des formations et un accompagnement pour améliorer les conditions de vie dans les régions défavorisées. Il soutiendra également l'économie solidaire et sociale, contribuant à la stabilité sociale.

La même source ajoute que le projet bénéficie d'une situation géographique stratégique, au carrefour de quatre gouvernorats : Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan, des zones à fort potentiel agricole, avec une population de 1,8 million d'habitants, dont 70 % vivent en milieu rural. Environ 130 000 agriculteurs répartis sur ces gouvernorats profiteront directement de ce projet.

Le site est situé à environ 25 km du projet de l'autoroute Tunis-Gelma et à 3 km de la route nationale numéro 3. Le projet a également obtenu l'approbation de la Banque mondiale pour le raccordement de la zone à l'autoroute Kasserine-Sfax via Sidi Bouzid.