Maroc: La réforme du système éducatif en débat à El Jadida

El Jadida — Les réformes et innovations nécessaires pour développer le système éducatif marocain selon les standards internationaux ont été au centre d'un débat organisé samedi à El Jadida, sous le thème : "L'école marocaine en mouvement : Vers un modèle international".

Lors de ce conclave de l'Alliance de l'Enseignement Privé au Maroc, organisé par son bureau régional de Casablanca-Settat, les participants ont mis en lumière les avancées réalisées par le système éducatif marocain ces dernières années, soulignant que l'école publique et privée est résolument engagée en faveur de la qualité de l'enseignement.

Les intervenants ont insisté sur l'absolue nécessité de poursuivre les efforts engagés sur ce registre et de tirer profit des modèles internationaux réussis, entre autres, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et à Singapour.

Par ailleurs, les participants, à savoir des décideurs, des économistes, des chercheurs ainsi que des acteurs de l'éducation, ont mis l'accent sur les politiques pédagogiques et leur contribution dans l'essor de l'école publique.

À ce sujet, Abdelatif Chaouqi, directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Ben M'sik (Casablanca), a souligné que ce congrès, marqué par la participation de divers acteurs et parties prenantes du secteur éducatif, constitue une opportunité pour partager des expériences positives et évaluer les progrès réalisés par l'école marocaine.

Et de préciser, dans une déclaration à la MAP, que ce débat s'inscrit dans le cadre de la Feuille de route 2022-2026, axée sur l'amélioration de l'école marocaine. Il a également mis en avant les projets en cours, entre autres, celui des écoles pionnières qui vise trois objectifs principaux, en l'occurrence, renforcer les compétences fondamentales, en particulier en mathématiques et en langues, doubler le nombre d'élèves associés aux activités parascolaires et surtout lutter contre le décrochage scolaire.

De son côté, Mustapha Safadi, représentant de l'Alliance de l'Enseignement Privé au Maroc, président du bureau provincial de Sidi Bennour, a indiqué que cette rencontre a permis de mettre en avant les réalisations dans l'amélioration de l'école marocaine et de discuter des moyens de maintenir la dynamique actuelle pour atteindre les objectifs fixés.

A noter que ce congrès a été ponctué par la remise des Trophées TAMAYOUZ 2025, qui récompensent les élèves ayant marqué le paysage éducatif par leur engagement et leur excellence. Ainsi, des prix ont été remis à la lycéenne Kawtar Al Qorchi, lauréate du prix du "Défi de la lecture"; l'élève Yassine Kamouh, champion des Olympiades de mathématiques au niveau arabe et africain; et l'enseignant Younes Mallouk, lauréat du prix national d'excellence pour l'année 2024.

Cette rencontre a été marquée par la présence, notamment, du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour, du directeur de l'Académie Régionale de l'Éducation et de la Formation de la région Casablanca-Settat, Abdelmoumen Taleb, ainsi que des directeurs provinciaux du ministère de l'Éducation nationale, d'experts, de chercheurs et d'acteurs actifs dans le domaine éducatif.