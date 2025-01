Maroc: Marrakech - Cérémonie de remise de la première édition du 'Prix Costa Goldex'

Marrakech — La cérémonie de remise de la première édition du "Prix Costa Goldex" pour les oeuvres marocaines écrites en langue anglaise a eu lieu samedi en marge de la 2è édition du Festival du livre anglais de Marrakech.

Ce prix, réparti en deux catégories à savoir le "Costa Goldex Morocco Book Award" et "Young Writer's Prize", vise à "promouvoir la littérature anglaise au Maroc et à motiver les jeunes marocains à écrire en langue anglaise".

Le "Costa Goldex Morocco Book Award" est revenu à l'écrivaine marocaine Mhani Alaoui pour son roman "The House on Butterfly Street".

Ce roman, copublié aux Etats-Unis d'Amérique et au Maroc en 2023, raconte l'histoire d'une femme qui part à la recherche d'une autre jeune femme disparue avec son enfant.

"L'oeuvre, dont l'action se déroule dans la capitale économique du Royaume, aborde des thématiques qui me tiennent à coeur en tant que militante associative marocaine, et qui se rapportent aux droits des femmes et des enfants", a indiqué Mhani Alaoui dans une déclaration à la MAP.

Tout en exprimant sa joie d'avoir remporté la première édition du Prix Costa Goldex, elle a souligné que "ce roman lui a donné l'occasion pour exprimer son grand amour pour Casablanca, ville de contrastes".

Il est à noter que le roman "The House on Butterfly Street" a également été finaliste aux "Next Generation Indie Book Awards" (catégorie Fiction régionale) et sélectionné pour "les prix littéraires Chanticleer".

Outre "The House on Butterfly Street", Mhani Alaoui a déjà publié deux autres romans dont "Dreams of Maryam Tair" (2015), qui a reçu le "Independent Publisher Book Award" et "Aya Dane" (2018).

Au total 13 oeuvres de fictions étaient en lice pour la première édition du "Costa Goldex Morocco Book Award". Trois romans ont été retenus dans la liste finale par le jury, composé de professionnels marocains et étrangers appartenant au monde de l'édition et de la littérature.

Il s'agit de "The House on Butterfly Street" de Mhani Alaoui (Editions la Croisée des Chemins, 2023), "The Testament and other Modern Stories" de l'écrivain Mbarek Ahellal (Editions Emanya, 2023) et "Beneath the Table" de Ghita Ayasse Ouamane (2024).

Le "Young Writer's Prize", qui vise à célébrer les auteurs marocains en herbe et à promouvoir leurs oeuvres à l'échelle nationale, est revenu à la jeune Ghizlane Derouich pour sa nouvelle "Weaving a life", alors que Rim Berrada a remporté le "Young Writer's Prize" (catégorie Essai) pour "The impact of socioeconomic inequality on Youth opportunities".

Dans une déclaration à la MAP, le président du Festival du livre anglais de Marrakech, Yassine Adnan, a souligné que ce prix représente un mécanisme important de soutien du livre anglais au Royaume, relevant que "Costa Goldex Prize" est de nature à créer un dynamisme pour l'écriture et la création littéraire en anglais au Maroc.