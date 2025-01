Algérie: Le développement des secteurs des industries électriques et électroniques examiné

Alger — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Sifi Ghrieb a tenu, samedi, une réunion avec les opérateurs économiques, publics et privés, activant dans les secteurs des industries électriques et électroniques, afin d'examiner et établir une feuille de route commune à même d'organiser et de développer ces filières industrielles à forte valeur ajoutée, indique un communiqué du ministère.

M. Ghrieb a souligné que "cette rencontre sera suivie d'autres réunions avec chacune des filières afin de déterminer les potentialités, les objectifs, les obstacles et les démarches pratiques à entreprendre en fonction des priorités actuelles à court et moyen termes, via une feuille de route aux contours clairs pour le développement de ces industries", précise la même source.

Le ministre a, à cet égard, mis en avant "l'importance d'organiser les fabricants et les opérateurs économiques en un cluster dédié aux industries électriques et un autre aux industries électroniques, de former des équipes de travail et de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs public et privé, dans le but de favoriser l'effort industriel national que son ministère s'efforce de concrétiser".

Par ailleurs, M. Ghrieb a rappelé les "cinq (5) matrices que le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique élaborent consistant en: les intrants et les extrants, les compétences nationales, les déchets industriels, le parc technologique industriel ainsi que le réseau national de l'ingénierie inversée", mettant en avant "le rôle que pourraient jouer les entreprises activant dans les industries électriques et électroniques en la matière", ajoute le communiqué.

"L'agrément et la conformité aux normes, figuraient parmi des points évoqués par le ministre à l'effet de développer ces industries et de proposer des produits de qualité faciles à être exportés".

Cette rencontre s'inscrit "dans le cadre de l'organisation et de la redynamisation des différentes filiales industrielles, selon une nouvelle approche visant à conforter le dialogue entre les différents opérateurs des deux secteurs public et privé, en vue d'élaborer une vision commune contribuant au développement du secteur industriel et à la diversification de l'économie nationale", conclut le communiqué.