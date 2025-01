Algérie: Pétanque concours national - La triplette de Tlemcen sacrée à El Oued

Oran — La triplette de Tlemcen a remporté le trophée de la 3ème édition du concours national de pétanque (jeu court séniors), qui a pris fin samedi au complexe de proximité dans la commune de Robbah dans la wilaya d'El Oued.

La triplette de l'équipe Nadjah de Tlemcen s'est imposée en finale face à leur adversaire du club "Rouad" de Hassi Messaoud sur le score de 13 à 6. La troisième place est revenue à l'équipe de Biskra et celle d'Alger.

Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été "appréciable" et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive et conviviale.

Ce concours national de trois jours a été organisé par le club de sports de boules "Widad Robbah", en collaboration avec l'Assemblée communale de Robbah et la Fédération algérienne de sports de boules, dans le cadre de la commémoration du 69ème anniversaire de la bataille de Ghout-Debidibi. Il a enregistré la participation de 1863 joueurs séniors représentant 30 wilayas du pays.

Les vainqueurs ont été récompensés par des trophées et des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture, en présence des autorités locales et représentants de la Direction locale de la Jeunesse et des Sports et des personnalités sportives.