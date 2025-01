Algérie: Judo - Championnat national individuel seniors - Le MC Alger sacré

Alger — Le Mouloudia d'Alger est sacré Champion d'Algérie de judo, devant Ouled El Bahia (Oran), la Dynamique Baba Hassen (Alger) et le CSA El Azme (Oran), à l'issue du Championnat national individuel seniors, clôturé samedi soir à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Le Doyen a dominé la plupart des finales, et dès la première journée de compétition, disputée jeudi, terminant les épreuves avec un total de 26 médailles : 9 or, 8 argent et 9 bronze, devançant la formation d'Ouled El Bahia d'Oran (3 or, 2 argent et 3 bronze), au moment où la Dynamique de Baba Hassen a pris la troisième place, avec 3 or, 2 argent et 3 bronze.

Le deuxième club oranais engagé dans la compétition, en l'occurrence le CSA El Azme, est lui aussi monté sur le podium, en partageant la troisième place avec la Dynamique de Baba Hassen, avec une or, une argent et une bronze.

"Le MCA a fait bonne figure dans cette compétition, particulièrement chez les dames, et c'est une bonne chose, car ce club est susceptible de constituer un réservoir pour les différentes sélections nationales à l'avenir", a déclaré à l'APS le président de la Fédération algérienne de judo, Yacine Sillini.

La compétition a drainé la participation d'un total de 500 judokas (messieurs et dames), représentant 174 clubs. Selon la fédération algérienne de la discipline (FAJ), ce Championnat national individuel a servi à la fois de phase qualificative et de préparation pour les prochains Championnats d'Afrique seniors, prévus au mois d'avril prochain en Côte d'Ivoire.