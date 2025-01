Afrique: Ligue des Champions - Les qualifiés pour les quarts de finale

Dimanche, la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies a pris une tournure épique, permettant ainsi de valider le tableau des quarts de finale pour la saison 2024/25, où huit des principaux clubs africains ont garanti leur place dans les tours éliminatoires.

Mamelodi Sundowns a obtenu la dernière place en quart de finale dimanche après un match nul 1-1 contre l'AS FAR complétant un tableau diversifié qui comprend des clubs de six pays différents, dont deux de chaque en provenance d'Égypte et d'Afrique du Sud.

Le Groupe A a sans doute réservé la plus grande surprise du tournoi, avec Al Hilal du Soudan qui a terminé en tête de la poule, tandis que le MC Alger d'Algérie les a suivis en qualifications pour les phases à élimination directe.

Les champions marocains, l'AS FAR, ont démontré leur talent en terminant en tête du Groupe B, même si la qualification tardive des Mamelodi Sundowns les garde en course pour la gloire sur le continent.

Les Orlando Pirates ont triomphé dans le très disputé Groupe C, souvent surnommé le "groupe de la mort", tandis qu'Al Ahly, tenant du titre, a dû se contenter de la deuxième place après une lutte acharnée.

Au sein du Groupe D, l'Espérance de Tunis a maintenu son excellent niveau de jeu pour décrocher la première position, tandis que les Pyramids ont conclu la compétition en deuxième place.

Les quarts de finale, prévus pour fin mars et début avril, promettent des confrontations passionnantes sur les deux manches. Les matchs aller auront lieu les 28 et 29 mars, tandis que les retours se joueront les 4 et 5 avril.

Les demi-finales suivront, avec les matchs aller programmés pour les 18 et 19 avril, et les matchs retour une semaine plus tard, les 25 et 26 avril.

Le champion de cette année sera couronné à l'issue d'une finale en deux manches, avec un premier match prévu le 24 mai et le match retour fixé au 1er juin.

La présence de géants continentaux comme Al Ahly, aux côtés de forces montantes telles que les Pyramids et les Orlando Pirates, laisse présager une phase à élimination directe pleine d'incertitudes, alors que les équipes se disputent le plus prestigieux des trophées du football de clubs africain.

Le système de la phase à élimination directe, qui inclut des rencontres en aller-retour, requiert des équipes qu'elles démontrent à la fois constance et résilience pour pouvoir décrocher le titre, offrant ainsi une dimension supplémentaire à la conclusion fascinante de cette édition du tournoi.