Tunisie: Le pays en avant à l'Expo Osaka 2025 - Un pavillon dédié à l'innovation et à la culture

Une délégation tunisienne a pris part à la quatrième et dernière réunion préparatoire de l'Exposition Universelle « Expo Osaka 2025 », qui se déroulera au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025, sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ».

L'International Participants Meeting (IPM), organisé du 15 au 17 janvier 2025 à Himeji, au Japon, a réuni 600 organisateurs et représentants de pays participants à l'Expo Osaka 2025.

La délégation tunisienne était dirigée par Mourad Ben Hassine, Commissaire Général de la Tunisie pour l'Expo Osaka 2025 et PDG du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La Tunisie y sera présente avec un pavillon de 300 m² qui mettra en lumière trois grands axes en lien avec le thème de l'exposition : « La gestion et l'optimisation des ressources en eau », « Les produits locaux sains et l'héritage culturel », et « Les progrès de la Tunisie dans les domaines des sciences et de la médecine ».

Ce pavillon, baptisé « Résonance », sera situé sur l'île de Yumeshima à Osaka, dans l'espace d'exposition intitulé « Sauver des vies », et s'inscrira sous le thème « Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies ».

La participation tunisienne a pour but de valoriser l'image du pays, en mettant en avant la richesse de son patrimoine culturel et historique. L'objectif est d'offrir aux visiteurs une immersion dans l'histoire et la culture tunisienne, allant de l'époque carthaginoise à la période contemporaine.