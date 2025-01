Egypte: Un milliard de dollars pour le plus grand projet éolien d'Afrique en Égypte

Le Fonds OPEC pour le développement international apporte son soutien au plus grand projet d'énergie éolienne en Afrique en participant à hauteur de 30 millions de dollars à la construction de deux parcs éoliens dans la région du Golfe de Suez, en Égypte. Ces installations auront une capacité totale de 1,1 GW, avec 550 MW pour chaque parc. Le projet fournira de l'énergie à plus d'un million de foyers et contribuera à la réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 2,5 millions de tonnes par an.

En effet, le projet consiste en la construction de deux parcs éoliens d'une capacité totale de 1,1 GW, chaque parc ayant une puissance installée de 550 MW. Il sera situé dans la région stratégique du Golfe de Suez, en Égypte. Le coût total de l'ensemble du projet est estimé à plus d'un milliard de dollars.

Le financement de cette initiative est assuré par plusieurs partenaires financiers de premier plan, parmi lesquels la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque africaine de développement (BAD), British International Investment, l'Agence allemande pour l'investissement et le développement (GIZ), ainsi que le Fonds arabe de l'énergie. De plus, un financement complémentaire a été apporté par la Banque arabe et Standard Chartered, qui ont participé à l'opération à travers un prêt syndiqué structuré par la BERD.

Abdelhamid Al-Khalifa, directeur général du Fonds OPEC, a déclaré que ce projet représente un exemple concret de la manière dont les partenariats financiers peuvent jouer un rôle central dans l'accélération de la transition énergétique et la mise en oeuvre de solutions de développement durable. Cette initiative illustre l'engagement du Fonds à soutenir des projets contribuant à la fois à la croissance économique et à la préservation de l'environnement.

La réalisation de ce projet de grande envergure constitue également une avancée majeure dans l'atteinte des objectifs énergétiques de l'Égypte, qui vise à atteindre une capacité de 10 GW d'énergies renouvelables d'ici 2028.

Depuis sa création en 1976, l'Égypte figure parmi les partenaires stratégiques du Fonds OPEC. À ce jour, le Fonds a investi plus de 1,3 milliard de dollars dans plus de 85 projets dans le pays.