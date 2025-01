Congo-Brazzaville: Lions club international - Le gouverneur du district 403B1 en séjour de travail à Brazzaville

Le CMJP Sophie Ben Roosalem, gouverneur de district 403B1 du Lions club international, séjourne à Brazzaville, capitale de la République du Congo, du 20 au 24 janvier. Son séjour sera marqué par des audiences et visites de terrain.

L'agenda de travail du gouverneur débute par une conférence de presse qu'elle va donner ce 20 janvier, suivi d'un déjeuner avec le leadership de la R25 en matinée. En début d'après-midi, elle sera reçue par le député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, avant d'être reçue sitôt après par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa. Le programme du gouverneur de district 403B1 se poursuivra, le 21 janvier, par l'audience avec le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Après elle se rendra chez le ministre de la Santé et de la Population, le Pr Jean-Rosaire Ibara. Dans l'après-midi, le gouverneur de district 403B1 déjeunera avec les compagnons de Melvin Jones, avant d'être reçue par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Moutou.

Quant aux visites, la première que va entamer le gouverneur sera celle des oeuvres. Elle aura lieu le 22 janvier, au centre des lépreux Raymond- Poaty de Kinsoundi. S'en suivra celle du traitement ambulatoire des malades du VIH/sida de l'Hôpital de Talangai. Avant de visiter les clubs des zones 251 et 253, elle déjeunera d'abord avec les PZ/ présidents de clubs 251 et 253. Le 23 janvier, le gouverneur du district visitera la bibliothèque de l'école primaire de Moukondo, et procédera par la suite au planting d'arbres en fin de matinée.

Ses activités de l'après-midi du 25 janvier débuteront par le déjeuner avec les PZ/présidents de clubs 252 et 254, avant d'aller visiter les clubs des zones 252 et 254. Le séjour de Sophie Ben Roosalem prendra fin par la soirée du gouverneur, prévue le 25 janvier, avant son retour le lendemain. Mais entre temps, le gouverneur du district 403B1 réceptionnera en privé.

CMJP Sophie Ben Roosalem, une humaniste engagée

Gouverneur 2024-2025, le CMJP Sophie Ben Roosalem est une humaniste engagée. Née le 13 août 1964, mariée et mère de deux enfants, cette grande dame, commandeur de l'Ordre national du mérite centrafricain, est Lions depuis mai 2000, avec un parcours lions très riche.

Elle a servi au niveau du cabinet du gouverneur de district durant douze ans (le groupe regorge huit pays). Elle a servi aussi au niveau du Cameroun et et au niveau des clubs. Le CMJP Sophie Ben Roosalem a reçu des formations et dispensé également au niveau de districts multiples, au niveau de district 403B1, des régions 21, 22, 23 zones clubs.

A propos de la formation, le gouverneur de district 403B1 ne cesse de dire : « Former est devenu pour moi une passion. Contribuer à améliorer la santé des clubs en augmentant la satisfaction des membres est pour moi une préoccupation de tous les instants ». Ou d'ajouter : « Un lion formé est un lion qui sert mieux. Je me suis attelée à inciter les lions à se former en participant aux instituts, aux formations du district et formation intra-clubs. »

Son expérience est marquée également par sa participation à quelques conférences, conventions, congrès, forum, ... Elle est détentrice de plusieurs distinctions parmi lesquelles LCIF année 2012-2013 ; compagnon de Melvin Jones progressif, année 2014-2015 ; compagnon de Melvin Jones progressif, année 2019-2021 ; compagnon 100 ; présidente 100% ; club classe 1er du district 403B sous sa présidence.

« Je suis persuadée qu'ensemble, nous allons faire progresser nos actions au profit du plus grand et faire évoluer nos clubs pour les rendre encore plus performants », souligne le CMJP Sophie Ben Roosalem.