Tunisie: La Présidente du Rotary International, Stephanie Urchick, au pays pour promouvoir le développement durable et l'entraide communautaire

La Présidente du Rotary International, Stephanie Urchick, effectuera une visite officielle en Tunisie du 19 au 23 janvier 2025. Organisée sur invitation de Khalid Kabbaj, Gouverneur du District 9010 (NDLR : District Maghrébin regroupant les clubs Rotary de Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie), cette visite s'inscrit dans une dynamique de dialogue et de collaboration visant à renforcer les actions du Rotary en faveur du développement durable, de l'innovation et de l'entraide communautaire.

Lors de sa visite en Tunisie, Stephanie Urchick rencontrera notamment le Gouverneur du District 9010, Khalid Kabbaj, les présidents des Rotary Clubs tunisiens, des vétérans, les membres du comité d'organisation, ainsi que les principaux donateurs du Rotary. Ces rencontres stratégiques permettront de renforcer les liens avec les acteurs majeurs du Rotary, de discuter des initiatives en cours et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration pour soutenir les projets locaux.

Les activités des différents Rotary Clubs tunisiens seront mises en avant au cours de cette visite, soulignant les diverses initiatives locales et leur impact sur le développement social, économique et environnemental du pays.

Une rencontre à la Mediterranean School of Business est également prévue, où Stephanie Urchick échangera avec des interactions. Cet événement permettra de mettre en lumière les défis régionaux et les initiatives novatrices, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat et du développement social.

La Présidente se rendra également à l'Hôpital Razi de Manouba, où le Rotary Club Tunis Sud a mené une action humanitaire remarquable, témoignant de l'engagement du Rotary dans le soutien aux populations les plus vulnérables, notamment en matière de santé mentale.

Lors de son séjour en Tunisie, la Présidente du Rotary International participera à une conférence organisée au Palais Baron d'Erlanger sur le thème : « Stratégie inclusive, résiliente et durable de l'eau en Tunisie à l'horizon 2050 ». Animée par l'expert Yadh Zaher, cette conférence mettra en

lumière des solutions concrètes face aux enjeux environnementaux majeurs rencontrés par la Tunisie, tout en explorant les moyens de renforcer la résilience face au changement climatique.

Concernant le volet culturel, une visite au Musée du Bardo est prévue, soulignant l'importance de la préservation et de la promotion du riche patrimoine tunisien.

La startup tunisienne DCX Tunisia présentera également ses travaux innovants, tout en offrant une visite virtuelle des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La visite se clôturera par une rencontre avec les médias tunisiens, prévue dans la matinée du mercredi 22 janvier. Cette conférence de presse permettra à la Présidente de partager ses impressions sur les actions des Rotary Clubs tunisiens, de revenir sur les moments marquants de sa visite et de discuter des perspectives d'avenir pour les partenariats internationaux. Cet échange renforcera la visibilité des initiatives locales et le rôle clé des médias dans la sensibilisation aux enjeux sociétaux.

Cette visite officielle s'inscrit dans l'engagement du Rotary International à soutenir des actions locales à fort impact, tout en promouvant l'innovation et la coopération internationale.

Notons que le Rotary International est une organisation mondiale de service qui regroupe plus de 1,2 million de membres engagés dans 46 000 clubs à travers le monde. Fondé en 1905, il oeuvre pour répondre aux besoins des communautés locales et internationales, en mettant l'accent sur des domaines tels que l'éducation, la santé, l'environnement et la paix. À travers des projets humanitaires, des bourses d'études et des initiatives innovantes, le Rotary vise à bâtir des communautés solidaires et à promouvoir des solutions durables pour relever les défis mondiaux.