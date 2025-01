Tunisie: Siliana sous la neige - Les équipes d'assainissement à l'action pour désengorger les rues

Les services de l'administration régionale de l'assainissement de Siliana ont mené plusieurs interventions au cours des deux derniers jours dans les délégations de Makthar, Bouarada, Gaâfour, ainsi que Siliana Nord et Sud, suite aux importantes chutes de pluie et de neige.

Le directeur régional de l'assainissement à Siliana, Walid Samni, a déclaré à l'agence TAP ce dimanche que les interventions ont consisté à désobstruer et nettoyer les égouts dans les quartiers d'El Nour et Hay El Mahatta à Bouarada, ainsi que dans les quartiers Stade 1 et 2, Hay El Nassim et Hay El Anass à Makthar. Des travaux similaires ont été réalisés dans les quartiers Mazzaguia, El Falah, Zahra et la zone de Qsar Hadid dans les délégations de Siliana Nord et Sud, ainsi que dans les quartiers El Riyadh, l'Institut, El Mongi Slim, El Nozha et El Zouhour à Gaâfour.

Samni a qualifié ces interventions de courantes, précisant que des camions de dégagement, des camions équipés de pompes, des camions de succion et des camions légers ont été utilisés pour effectuer ces opérations. Il a également appelé les citoyens à préserver le bon fonctionnement du réseau en évitant de jeter des déchets et des débris de construction, qui causent des obstructions.

Il est à noter que le gouvernorat de Siliana a enregistré, au cours des deux derniers jours, des pluies abondantes, avec des cumuls atteignant jusqu'à 48 mm, ainsi que des chutes de neige.