Tunisie: Phosphate au pays - Un objectif ambitieux de 5 millions de tonnes en 2025

L'économiste et analyste financier, Bassam Neifer, a indiqué que le principal défi pour la Tunisie aujourd'hui réside dans l'augmentation de la production de phosphate afin d'atteindre l'objectif ambitieux de 5 millions de tonnes par an. Ce commentaire fait suite à l'annonce du programme de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour 2025, qui vise à accroître la capacité de production grâce à l'intégration de nouveaux équipements et à la mise en service d'outils modernes sur plusieurs sites.

Selon Neifer, atteindre cet objectif nécessite de surmonter plusieurs obstacles, notamment la résolution des problèmes sociaux, tels que les grèves récurrentes qui paralysent fréquemment la production. Il a également souligné l'importance d'intensifier les efforts dans le domaine de la commercialisation. "L'arrêt de la production, même pour une seule journée, exige beaucoup de temps pour revenir à un rythme normal", a-t-il expliqué, lors de son passage ce dimanche sur les ondes d'une radio privée.

Neifer a insisté sur la nécessité de reconquérir les marchés traditionnels perdus ces dernières années. "La majorité de ces marchés nécessitent un travail soutenu et des efforts accrus pour regagner leur confiance", a-t-il précisé.

L'économiste a également mis en avant l'impact économique potentiel de cet objectif. Si la Tunisie parvient à produire et commercialiser 5 millions de tonnes de phosphate, les recettes pourraient atteindre entre 750 et 800 millions de dollars. Ce montant, jugé significatif, pourrait renforcer l'économie nationale, d'autant plus que les prévisions pour 2025 annoncent une forte baisse des revenus des exportations d'huile d'olive par rapport à 2024. Ainsi, le développement des exportations de phosphate pourrait compenser ce manque et contribuer à réduire le déficit commercial.

Pour rappel, en 2024, la Compagnie des Phosphates de Gafsa a enregistré une production de 3,03 millions de tonnes de phosphate commercial dans ses sites du bassin minier, avec une moyenne mensuelle d'environ 250 000 tonnes. Ce chiffre représente une légère amélioration par rapport à 2023, où la production s'élevait à 2,9 millions de tonnes.

Pour 2025, les dirigeants de la CPG ambitionnent de porter la production à 5 millions de tonnes, grâce à une augmentation des capacités et à l'exploitation de nouveaux équipements modernes sur plusieurs sites.