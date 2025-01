Congo-Brazzaville: Disparition - Le dernier hommage du Parlement au député Albert Moungondo

Les deux chambres du Parlement ont rendu, le 19 janvier au Palais des congrès de Brazzaville, un dernier hommage au député de la première circonscription électorale de Madingou, dans le département de la Bouenza, Albert Moungondo.

Décédé le 12 décembre à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 73 ans, le député Albert Moungondo sera inhumé ce 20 janvier à Nsatou-Meya, dans la sous-préfecture de Madingou. Peu avant le départ du cortège funèbre pour le chef-lieu du département de la Bouenza, via l'aéroport Maya-Maya, les parlementaires lui ont rendu un dernier hommage en présence du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui s'est incliné devant la mémoire de l'illustre disparu en y déposant une gerbe de fleurs et en réconfortant la famille.

Elu député aux élections législatives de juillet 2022 dans la circonscription de Madingou 1, Albert Moungondo été membre de la Commission éducation, culture, science et technologie de l'Assemblée nationale. Selon le député de Nkayi 1, Alphonse Bidounga, qui a lu l'oraison funèbre, l'illustre disparu a brillé par son assiduité et son dévouement aux travaux de l'Assemblée nationale et a été une personne cousue d'humilité et d'amour du prochain. « Ce jour, rassemblés tous ici pour te rendre l'ultime hommage, nos coeurs sont meurtris et nous sommes inconsolables.

Ta disparition nous rappelle la triste réalité de la vie, l'implacable loi de la finitude à laquelle chacun de nous est soumis : nous sommes tous de passage sur cette planète terre. La science a beau évoluer, la mort demeure hélas un mystère. En mémoire, nous nous rappellerons tes interventions pertinentes aux plénières de l'Assemblée nationale et de ta commission », a-t-il souligné.

Né le 9 septembre 1951 à Kimbonga, district de Madingou, Albert Moungondo a commencé ses études à l'école primaire de Mabombo, avant de les poursuivre à l'école officielle de Moukototadi et d'Aubeville, de 1959 à 1965. C'est à Aubeville qu'il obtient son Certficat d'études primaires élémentaires et plus tard son Brevet d'études du premier cycle, en 1969 au CEG unique de Madingou. Il poursuivra ses études secondaires au lycée technique du 1er mai en section commerciale, série G3, à Brazzaville où il obtient son baccalauréat en 1972.

Ce qui lui ouvre les portes des études supérieures qu'il entame au Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, actuelle Université Marien-Ngouabi. Ensuite, il est admis à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, où il obtient le master en Sciences économiques, spécialité économétrie en 1977. Il enrichit son parcours académique avec l'obtention d'un diplôme européen en logistique et d'un certificat en informatique de gestion.

Ayant exercé au ministère du Plan de 1984 à 1986, Albert Moungondo a poursuivi sa carrière à Hydro-Congo, en qualité d'attaché à la direction des études et de la planification, chef de département commercialisation et directeur de distribution et de commercialisation jusqu'en 1997. De 2003 à 2013, il est directeur technique à la société X-Oil, et de 2013 à 2019, il devient directeur d'exploitation de la société commune de Logistique avant de faire valoir ses droits à la retraite en mars 2019.

Sur le plan associatif et politique, il a été tour à tour membre actif de l'Union des élèves et étudiants congolais, au Congo et en Belgique ; président du Centre international des étudiants étrangers à Louvain (Belgique) ; militant actif de l'UPSD et membre fondateur du Club 2002-PUR. Secrétaire national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Albert Moungondo est élu député aux élections législatives de juillet 2022 dans la circonscription de Madingou 1.

« Honorable Albert Moungondo, tu es parti trop tôt, alors que nous avions encore besoin de tes services. Pour tout dire, nous avons perdu un homme à l'expérience très riche comme nous en témoigne sa biographie. Tu pars certes, mais en réalité tu demeures à jamais dans nos coeurs. La mort étant notre destin commun... », a conclu Alphonse Bidounga.

Détenteur de la médaille du travail en 1994, Albert Moungondo laisse une veuve et quatre enfants.