Algérie: Assises nationales sur le cinéma - M. Ballalou met en avant le rôle de l'Etat dans la promotion du paysage culturel

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a mis en avant dimanche à Alger le rôle de l'Etat dans la promotion du paysage culturel, affirmant que les Assises nationales sur le cinéma forment une opportunité pour dresser un état des lieux du 7e art algérien et lancer une nouvelle dynamique pour la production et de l'industrie cinématographiques.

"Il est certain que ces Assises vont avoir un rôle central et historique dans la relecture du paysage cinématographique et la redynamisation de la production et de l'industrie du cinéma en Algérie, à travers l'échange et le partage d'idées et des propositions constructives entre tous les professionnels du 7e Art, présents", a déclaré M. Ballalou dans une allocution à l'ouverture des Assises nationales sur le cinéma au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).

Il a souligné que le secteur de la Culture et des Arts veille à ce que ces Assises soient "un évènement rassembleur de tous les professionnels du secteur sans exception aucune pour arriver ensemble à un lendemain meilleur pour le cinéma algérien".

Le ministre a également souligné que son département "travaillera sans relâche pour traduire concrètement et sur le terrain, les recommandations de ces Assises et soutenir l'orientation artistique et économique adoptée par l'Etat".

Lors de son discours d'ouverture des Assises nationales sur le cinéma, programmées les 19 et 20 janvier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé l'intérêt accordé par l'Etat à la culture t à l'activité audiovisuelle afin de répondre aux attentes des créateurs et intellectuels dans le domaine de l'industrie cinématographique.

Les Assises Nationales sur le Cinéma s'inscrivent dans l'élan d'une nouvelle vision, globale et coordonnée qui se veut véritablement participative, en phase avec les ambitions nationales et répondant aux enjeux du secteur du cinéma contemporain, et ce en présence des différents acteurs du monde du 7e Art, pour préparer une nouvelle feuille de route opérationnelle qui permettra de prendre des mesures concrètes qui feront aboutir le projet d'établissement d'une industrie cinématographique moderne et compétitive.