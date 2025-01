Afrique: Un responsable chinois a souligné l'importance de la création d'un centre mondial du Sud pour soutenir le développement du continent

Addis Abeba — La Chine s'est engagée à établir un centre mondial du Sud et à encourager les interactions entre les parties prenantes du Nord et du Sud pour s'engager dans des discussions politiques, a fait remarquer le président (ministre) du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État de Chine, LU Hao.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a accueilli LU Hao, président (ministre) du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État de Chine et son délégué.

Au cours de leur discussion, LU Hao a souligné que lors du 3e sommet du FOCAC, le gouvernement chinois a encouragé le dialogue du groupe de réflexion sur le développement des politiques publiques en Afrique.

Il a également mentionné que la Chine s'est engagée à établir un Centre mondial du Sud et à encourager les interactions entre les parties prenantes du Nord et du Sud pour s'engager dans des discussions politiques et partager des expériences visant à favoriser le changement et le développement des pays en développement.

Le responsable chinois a également noté que, lors du sommet du FOCAC, les pays africains sont parvenus à un consensus pour faire progresser le développement dans des secteurs tels que l'industrie, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la transformation agricole et les chaînes d'approvisionnement du marché.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a pour sa part déclaré que la création du Centre de recherche mondial du Sud est importante pour le développement mondial.

Ahmed a mentionné l'expérience éthiopienne selon laquelle, au cours des 15 dernières années, le pays a mis en oeuvre plusieurs projets d'infrastructure, de fabrication et de développement par des facilités financières chinoises. En outre, l'Éthiopie a également bénéficié de l'ingénierie chinoise, ce qui a considérablement renforcé ses capacités techniques.

Le ministre Ahmed a également évoqué la contribution des projets éthiopiens au développement économique régional. Il a notamment cité certains projets tels que le projet ferroviaire Éthiopie-Djibouti, les lignes de production et de transmission d'énergie hydroélectrique, les voies express et les projets d'approvisionnement en eau qui ont bénéficié aux pays voisins.

En outre, Ahmed a souligné que la coopération économique et le partenariat chinois avec l'Éthiopie et l'Afrique en général ont joué un rôle important dans leur développement, insistant sur le fait que le gouvernement chinois doit poursuivre sa coopération financière et technique et son soutien à l'Afrique.