Ethiopie: Les touristes ont décrit l'Épiphanie éthiopienne comme spéciale, colorée et impressionnante

Addis Abeba — Les touristes visitant Addis-Abeba ont été captivés par les célébrations vibrantes de l'Épiphanie éthiopienne, un festival unique qui allie à merveille dévotion religieuse et performances culturelles. Beaucoup ont exprimé leur admiration pour la célébration, la décrivant comme spéciale, colorée et visuellement impressionnante.

L'Épiphanie éthiopienne est célébrée dans tout le pays avec des couleurs et un enthousiasme remarquables. L'Épiphanie éthiopienne commémore le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain. Les festivités comprennent une procession de répliques de l'Arche d'Alliance provenant de divers monastères et églises, accompagnées de prières, de chants traditionnels et d'expositions culturelles animées.

Airton Ribeiro, un touriste brésilien qui a assisté au festival, a décrit l'Épiphanie éthiopienne comme une célébration merveilleuse, étonnante et magnifique.

Il a exprimé son profond amour pour l'Éthiopie et son peuple, recommandant à tout le monde de visiter le pays, en particulier pendant le festival. Cependant, il a souligné que l'Éthiopie est une destination remarquable toute l'année, riche en patrimoine historique et culturel.

Danielle Rock, une touriste américaine, était tout aussi enthousiaste à propos de son expérience unique de la célébration de l'Épiphanie éthiopienne.

Elle l'a décrite comme belle et magnifique, soulignant la célébration colorée de la joie et du bonheur. Rock a été particulièrement impressionnée par la tenue traditionnelle éthiopienne portée par les fidèles et le clergé de l'Église orthodoxe éthiopienne pendant le festival.

Joachim Gregor Persoon, des Pays-Bas, a trouvé le festival inspirant, avec son impact visuel magnifique, ses couleurs vives et ses beaux vêtements.

Il a expliqué que ce qui rend la célébration en Éthiopie si spéciale est à la fois son importance dans la tradition orthodoxe éthiopienne et sa célébration publique dans la rue, qui favorise un profond sentiment de communauté et de solidarité.

Persoon a souligné que l'Éthiopie est un pays unique, riche en histoire, en sophistication culturelle et en spiritualité profonde, encourageant les autres à le visiter et à le découvrir de première main, à explorer les monastères et à s'engager auprès de la population locale.

En outre, Persoon a souligné que l'Épiphanie éthiopienne est une célébration importante qui attire de grandes foules et met en valeur le patrimoine religieux et culturel dynamique du pays. Cet événement offre non seulement une expérience profondément significative à ses adeptes, mais joue également un rôle clé dans la promotion de la croissance du secteur du tourisme en Éthiopie.