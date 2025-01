Ethiopie: Les voyageurs du monde entier devraient assister à la fascinante cérémonie de Ketera au pays - Visiteurs étrangers

Addis Abeba — Les étrangers qui ont assisté à la fascinante cérémonie de Ketera en Éthiopie à Jan Meda samedi ont été profondément impressionnés par la participation massive, le mélange unique de dévotion religieuse et de performances culturelles, et l'atmosphère festive générale.

Beaucoup ont décrit les célébrations de Ketera et de l'Épiphanie comme une expérience incontournable pour les voyageurs du monde entier.

Ketera est la veille de l'Épiphanie, un patrimoine culturel immatériel inscrit à l'UNESCO et revêt une grande importance pour l'Église orthodoxe éthiopienne. L'événement comprend la procession de répliques de l'Arche d'Alliance provenant de divers monastères et églises, accompagnée de prières et de performances culturelles dynamiques.

L'Épiphanie elle-même commémore le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, avec des festivités comprenant des chants traditionnels, une procession dynamique et la bénédiction des eaux.

Les visiteurs étrangers ont fait l'éloge de l'Éthiopie, et beaucoup ont identifié la célébration de l'Épiphanie comme une expérience essentielle pour les voyageurs. Ils ont noté que Ketera, en particulier, s'ajoute à la liste croissante des attractions remarquables du pays, qui comprend à la fois des sites historiques et des merveilles naturelles.

Le révérend Leif Magne Helgesen, un pasteur norvégien qui visite le pays pour la première fois, a exprimé sa profonde gratitude pour cet événement. « L'esprit d'unité et de dévotion est palpable », a-t-il déclaré. « C'est un puissant rappel de l'importance de la foi et de la communauté. »

« C'est ma première fois en Éthiopie, et je suis arrivé hier seulement - cela fait environ 36 heures », a-t-il poursuivi. « C'est incroyable à voir. J'ai entendu dire que c'est un site protégé par l'UNESCO, et c'est une célébration religieuse très importante pour les gens d'ici. Assister au rassemblement de tant de personnes, des évêques aux gens ordinaires, est vraiment spécial. On peut sentir la bonne humeur tout autour. »

Il a été particulièrement ému par la diversité de la foule : « C'est merveilleux de voir des enfants et des adultes, des gens de tous âges se réunir. L'Église orthodoxe éthiopienne joue un rôle important dans le monde et elle est si importante pour l'Éthiopie. Je suis honoré d'être ici et de rencontrer autant de personnes merveilleuses. »

Miku Suzuki, une visiteuse venue du Japon, a été également impressionnée par l'ampleur et la ferveur du rassemblement. « Au Japon, nous n'avons pas de rassemblements religieux de cette ampleur ou de cette intensité », a-t-elle déclaré, souriant en admirant la foule. « C'est une expérience vraiment unique et inspirante. Je suis si heureuse d'être ici et d'en apprendre davantage sur les traditions religieuses de l'Éthiopie. »

Suzuki s'est également émerveillée de l'unité affichée par la foule : « C'est incroyable de voir autant de gens, tous animés des mêmes convictions, se rassembler pour célébrer. C'est une bénédiction. » La cérémonie de Ketera a été célébrée dans toute l'Éthiopie, attirant de grandes foules et des touristes internationaux mettant en valeur le riche patrimoine religieux et culturel de l'Éthiopie.

L'événement offre non seulement une expérience profondément significative à ceux qui y participent, mais constitue également un outil puissant pour promouvoir le tourisme et faire découvrir les traditions uniques de l'Éthiopie au monde.