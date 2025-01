Addis Abeba — L'Épiphanie éthiopienne (Timket) a été célébrée de manière colorée dans la ville historique de Gondar, soulignant l'importance culturelle et spirituelle de la ville en présence du président Taye Atske Selasie, d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement, de chefs religieux, de visiteurs étrangers et de nombreux fidèles.

À l'occasion, le président Taye a souligné que le maintien de la paix et de la stabilité est crucial pour assurer la continuité des réalisations de développement de la ville de Gondar.

"C'est un moment crucial pour que Gondar atteigne les sommets de croissance qu'elle mérite. Il a souligné que la paix doit être préservée pour que la ville parvienne à un développement rapide", a souligné le président.

Le président Taye a réitéré que le maintien de la paix est la responsabilité de chaque citoyen et a appelé à la protection et à la préservation des initiatives de développement à Gondar pour les générations futures. Il a également eu des discussions hier avec des représentants de la ville sur les projets de développement en cours, les pratiques de bonne gouvernance et le maintien de la paix et de la sécurité dans la région.

Le président a affirmé que le gouvernement s'engageait à répondre aux aspirations de développement de la ville de Gondar tout en garantissant la compatibilité avec son riche héritage historique. Il a mentionné la place unique de Gondar dans l'histoire de l'Éthiopie, reconnaissant son rôle important dans la civilisation, le système politique et les efforts de construction de la nation.

Le président a souligné l'importance de préserver et de développer la sagesse et les réalisations en matière de développement héritées des générations précédentes, reflétant l'ingéniosité de leurs ancêtres. Il a salué l'engagement ferme du Premier ministre Abiy Ahmed à répondre aux besoins de développement de Gondar et de la région au sens large.

"Le gouvernement s'engage à répondre aux désirs de développement de Gondar d'une manière compatible avec sa glorieuse histoire", a fait remarquer le président Taye. Le président Taye a également reconnu la présence d'éléments à Gondar qui s'opposent aux réformes et au progrès, cherchant activement à perturber les efforts de développement.

Il a souligné la nécessité cruciale pour la population de Gondar de rester unie dans sa résistance à ces forces perturbatrices, de préserver les progrès réalisés grâce aux réformes de développement, et d'exhorter la population à résoudre tout problème par le biais d'un dialogue et de discussions pacifiques.