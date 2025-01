Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Destin Gavet sollicite l'accompagnement de la presse

Le président du Mouvement républicain, Melaine Destin Gavet Elengo, au cours d'un déjeuner de presse organisé le 18 janvier à Brazzaville, a réaffirmé sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, invitant la presse à l'accompagner dans cette « belle aventure de terrain ».

Lors de la rencontre à l'allure d'un point de presse, le candidat déclaré à la présidentielle de l'an prochain a fait un aperçu historique de la presse congolaise avec ses hauts et ses bas, indexant le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), qui exerce, selon lui, une pression excessive sur les médias privés. Contrairement aux médias traditionnels, les diffusions en direct sur les réseaux sociaux échappent, a-t-il expliqué, aux filtres alors que certains journalistes, pour éviter les sanctions du CSLC, préfèrent manipuler ou détourner l'information au mépris de la vérité.

« Cet organe ne joue pas pleinement son rôle de régulation, laissant le secteur dans une anarchie totale non seulement dans la procédure de création des médias mais aussi dans le laisser aller vis-à-vis de la radio et télévision nationales», a dénoncé Melaine Destin Gavet Elengo, déplorant les conditions économiques précaires dans lesquelles travaillent les médias, surtout privés.

Des conditions inquiétantes, a estimé le président de ce parti politique de l'opposition, à l'orée du scrutin présidentiel de 2026 qui est un moment clé pour l'avenir du Congo. Une opportunité pour le peuple de renouveler son engagement envers les valeurs d'unité, de travail et de progrès, dans un esprit patriotique. « Aujourd'hui, la presse congolaise est perçue comme ayant peur de diffuser des vérités ou des informations contraires aux sources officielles.

Elle évite d'aborder des sujets d'importance nationale, craignant des représailles et des abus de pouvoir. Cette situation découle d'un déficit manifeste de liberté de la presse et de communication, pourtant garantie par l'article 25 de la Constitution du 25 octobre 2015 », a-t-il rappelé.

Les journalistes, gardiens de la démocratie

Pour lui, les journalistes sont bien plus que des simples observateurs. Ils sont des gardiens de la démocratie, des lanternes dans la nuit qui éclairent le chemin des citoyens, car à travers leurs reportages et leurs enquêtes, ils informent, sensibilisent et donnent une voix à ceux qui n'en ont pas. « Au sein du Mouvement républicain, nous croyons que défendre la presse libre, c'est défendre le droit des Congolais de savoir et de choisir. Votre liberté, c'est notre responsabilité collective. Par-dessus tout, à l'approche de mars 2026, votre rôle sera encore plus central.

Vous êtes les ponts entre les candidats et le peuple, les éclaireurs des débats et les défenseurs de la transparence. Nous savons que mars 2026 ne sera pas qu'une simple élection, mais une élection présidentielle, donc un tournant décisif pour notre nation », a souligné Melaine Destin Gavet Elengo. Il a précisé que la rigueur, l'indépendance et le courage des chevaliers de la plume et du micro sont essentiels pour garantir une campagne où les idées priment sur les querelles, et les solutions sur les divisions.

Il a, par ailleurs, dévoilé à la presse les grandes lignes de son programme intitulé « Le changement vers un Congo prospère », actuellement en cours d'édition. A travers ce programme qui touche tous les aspects de la vie nationale, parmi lesquels les plans juridique et administratif, l'urbanisme et les infrastructures, l'économie, la santé et le social, le candidat déclaré s'engage à aller vers les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur afin, a-t-il dit, d'écouter leurs préoccupations, comprendre leurs attentes et leur présenter et proposer sa vision pour le Congo de demain.

« Je vous invite donc à m'accompagner dans cette belle aventure de terrain. Ces ambitions ne sont pas de simples promesses électorales : elles sont le prolongement d'un travail déjà engagé au sein du Mouvement républicain, avec des résultats concrets. Mais, il reste tant à faire, et ensemble, nous devons tracer un chemin de progrès durable à travers le choix et la confiance que les Congolais accorderont à mon programme politique », a conclu l'orateur.