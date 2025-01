Afrique de l'Est: L'ambassadeur Redwan a transmis le message du Premier ministre Abiy Ahmed aux présidents de l'Ouganda et du Kenya

Addis Abeba — Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité (NISS), l'ambassadeur Redwan Hussein, a transmis un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président ougandais Yoweri Museveni et au président kenyan William Ruto.

Le service national de renseignement et de sécurité a dévoilé dans une déclaration envoyée à l'ENA que l'ambassadeur Redwan a transmis la reconnaissance du Premier ministre Abiy aux deux dirigeants pour le rôle constructif qu'ils ont joué dans le renforcement du bon voisinage et de la coopération régionale, ainsi que pour leur position positive concernant la quête de l'Éthiopie d'un accès à la mer.

Les deux présidents ont pour leur part reconnu le rôle crucial que l'Éthiopie a joué dans la promotion de la paix et de la stabilité en Somalie et dans d'autres pays sous les auspices des Nations Unies, de l'Union africaine et par ses propres moyens.

Ils ont également exprimé leur appréciation pour le rôle important joué par le Premier ministre Abiy Ahmed dans cette entreprise.

Les présidents de l'Ouganda et du Kenya ont en outre exprimé leur soutien et leur confiance dans le fait que l'Éthiopie continuera de renforcer son rôle crucial dans l'instauration de la paix en Somalie et la lutte contre le terrorisme.

Le président William Ruto a exprimé son soutien aux efforts du Premier ministre Abiy pour renforcer la coopération multiforme entre les deux pays ainsi que pour que la paix et la prospérité règnent en Éthiopie. Les institutions de sécurité et de renseignement du pays ont également reçu pour instruction de coopérer avec leurs homologues éthiopiennes, a souligné le président.

Le président Ruto a exprimé que les défis sécuritaires tels que le terrorisme et le crime organisé nécessitent des efforts de collaboration entre les pays de la Corne de l'Afrique. Le président a déclaré sur son post X aujourd'hui qu'il avait discuté de la sécurité régionale avec le directeur général du Service national de sécurité du renseignement éthiopien, l'ambassadeur Redwan Hussien.

Le Kenya s'engage à travailler avec des partenaires et des pays du monde entier pour apporter la stabilité, a ajouté le président.