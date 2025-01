Afrique du Nord: Sonatrach prend part au Sommet économique et énergétique de la Libye

Alger — Le Groupe Sonatrach prend part à la 3e édition du Sommet économique et énergétique de la Libye, indique, dimanche, un communiqué du Groupe public.

Sonatrach est représentée à ce Sommet, ouvert samedi, avec la participation de représentants régionaux et internationaux des secteurs pétrolier et énergétique, par une délégation de haut niveau, conduite par le Directeur central des Ressources nouvelles, Youcef Khanfar.

A travers sa participation à ce Sommet, Sonatrach veut réaffirmer son engagement "de renforcer la coopération et les partenariats régionaux, en témoigne la reprise de son activité avec la Compagnie libyenne National Oil Corporation (NOC) dans le bassin de Ghadames, à l'effet de consolider sa présence sur le marché libyen, étant un espace vital pour ses investissements actuels".

Ce Sommet représente l'une des plus importantes plateformes internationales dans le domaine du pétrole et du gaz, accueillant près de 1.500 experts et spécialistes dans les domaines de l'énergie et de l'économie et des représentants de 250 sociétés mondiales, avec la participation de délégations officielles de 30 pays, précise le communiqué.

Dans une allocution lue au nom du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, le Directeur central des Ressources nouvelles a indiqué que ce Sommet qui se tient dans un contexte marqué par une demande croissante sur l'énergie et les grands défis qui se posent au secteur, ouvre des perspectives d'innovation et de développement durable.

Il a également mis en avant le rôle du gaz naturel comme principale option à même de répondre aux besoins énergétiques mondiaux, étant un combustible propre avec un coût raisonnable qui est appelé à jouer un rôle pivot dans la transition vers une énergie propre et durable.

Au niveau africain, il a rappelé que le continent recèle un potentiel important en matière d'énergies renouvelables, l'habilitant à s'ériger en fournisseur mondial d'énergie propre et à contribuer au développement économique durable.

Les travaux du Sommet économique et énergétique de la Libye se poursuivent, dimanche, par l'organisation d'assises scientifiques et de workshops spécialisés regroupant une élite d'experts et de chercheurs afin de discuter des différentes opportunités et principaux défis qui se posent au secteur de l'énergie, note le communiqué.