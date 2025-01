Gabon: Remaniement ministériel - Un nouveau ministre pour les Transports et la Marine marchandes

Le récent remaniement gouvernemental, annoncé le 15 janvier 2025 a marqué un tournant pour le ministère des Transports et de la Marine Marchande. Ce département ministériel, précédemment connu sous l'appellation « ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer », a été réorganisé à la suite de la création d'un ministère distinct dédié à la Pêche et à la Mer, désormais dirigé par Cyrielle Zora Kassa.

Dans ce cadre, Jonathan Ignoumba a été nommé ministre des Transports et de la Marine Marchande. Il succède au Capitaine de Vaisseau Loïc Moudouma Ndinga, qui a assuré la gestion de ce portefeuille avec engagement et dévouement. Cette transition intervient dans un contexte de réforme visant à améliorer la coordination des activités maritimes, ferroviaires et aériennes, tout en répondant aux défis économiques et logistiques du pays.

La passation de charges entre le ministre sortant et le nouveau titulaire du portefeuille des Transports et de la Marine Marchande se tiendra aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2025 à 16h. Cette cérémonie symbolique marquera officiellement la prise de fonction de Jonathan Ignoumba et constituera une opportunité de souligner les priorités stratégiques pour ce ministère clé.

Le nouveau ministre des Transports et de la Marine Marchande est désormais attendu pour poursuivre les efforts déjà entrepris, tout en insufflant une dynamique nouvelle à ce secteur vital pour l'économie gabonaise.