Ile Maurice: Le portefeuille des Mauriciens sous pression face à la hausse des prix

Si les consommateurs expriment leur mécontentement face à la hausse des prix des produits alimentaires, ils n'ont pas tort. L'indice des prix à la consommation pour le 4e trimestre de 2024 (septembre à décembre), est ainsi passé de 103,4 à 103,5 points. Par ailleurs, le taux d'inflation global pour l'année 2024 s'établit à 3,6 %, contre 7 % pour 2023.

Les chiffres pour le mois de décembre 2024 ont été dévoilées par Statistics Mauritius dans son édition de jeudi dernier. En trois mois seulement, des hausses de prix ont été observées dans des produits de grande consommation, tels que l'huile comestible, le thé, les oeufs, le poisson en conserve, le fromage transformé et les préparations de viande déjà prêtes, ainsi que le gingembre. En particulier, le prix du gingembre a augmenté de 18,1 %, tandis que l'huile comestible a connu une hausse de 9,8 %, les oeufs de 6 % et le thé de 5,1 %, une boisson largement consommée à Maurice. Le prix du poisson en conserve a lui augmenté de 4,2 %.

Manger à l'extérieur est devenu également plus coûteux. En trois mois, l'indice des prix dans les restaurants a augmenté de 3,1 % et de 5 % dans les snacks. L'indice pour le secteur de la santé a augmenté de 2,1 points, principalement en raison de la hausse des prix de certains produits médicinaux et des frais de cliniques, qui ont enregistré une hausse de 3,1 % et 3,4 % respectivement. Le prix des spiritueux à base de canne à sucre a augmenté de 2,4 %, tandis que celui du vin a connu une hausse de 1,6 %.

Le prix des uniformes scolaires a également enregistré une forte hausse au cours des trois derniers mois de 2024, avec un indice en augmentation de 3,8 %. Des hausses ont également été observées dans les prix de vêtements prêt-à-porter et des chaussures. La construction d'une maison s'avère également très coûteuse. Les prix des matériaux de construction ont augmenté de 9 %, tandis que ceux de la peinture ont grimpé de 7,2 %. Les prix des gros électroménagers ont également enregistré une hausse de 4,2 % et certains matériaux de nettoyage ont vu leurs prix augmenter de 2,4 %.

Dans le secteur du transport, le prix des billets d'avion entre septembre et décembre a augmenté de 2,8 %, tandis que celui de certaines pièces de rechange et accessoires pour véhicules a bondi de 10,5 %. Les prix des équipements audiovisuels ont également enregistré une hausse de 3,2 %, tout comme les tickets de cinéma (+5,7 %) et les aliments pour animaux (+0,9 %). Enfin, les prix des articles religieux ont augmenté de 4,7 %, tandis que ceux d'autres effets personnels ont progressé de 0,4 %.

Baisse des prix de produits clés

Malgré la hausse des prix dans de nombreux secteurs, une baisse a été observée pour certains produits entre septembre et décembre 2024. Les prix du poisson congelé, de la glace, de l'eau minérale et de certains légumes ont diminué. Le prix du whisky a également chuté durant cette période. Pour le tabac et les boissons alcoolisées, une baisse de 0,3 point de l'indice ait été enregistrée.

Par ailleurs, les taux d'intérêt des prêts immobiliers ont enregistré une baisse. En ce qui concerne les produits ménagers, les prix de certains matériaux de lavage et de détergents ont diminué respectivement de 4,9 % et 2 %. Les produits de soins personnels et d'hygiène ont également enregistré une baisse de 2,1 %. Du point de vue énergétique, la baisse des prix de l'essence (-4,4 %) et du diesel (-4,5 %) a été particulièrement notable.