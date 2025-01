Ile Maurice: Les PME réclament des solutions rapides à leurs soucis

Le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, a rencontré les représentants de la Small and Medium Enterprises Federation (SMEF) le mercredi 15 janvier. Ce, pour discuter des défis auxquels font face les entrepreneurs et des mesures à adopter pour soutenir ce secteur clé de l'économie. L'un des principaux sujets de discussion a été la question du rétablissement des remboursements des frais de déplacement pour l'acquisition d'équipements.

Le ministre a annoncé qu'une réunion de suivi serait organisée pour trouver des solutions adaptées à ces problématiques. Yousouf Dilmohamud, porte-parole de la SMEF, a exprimé sa satisfaction de l'écoute du ministre, qui a assuré que ce dossier serait étudié avec attention. L'organisation a également souligné l'importance de renforcer la collaboration du ministère afin de créer un environnement plus propice au développement des Petites et moyennes entreprises (PME).

De son côté, la SME Chamber sollicite une rencontre avec le ministre des PME et une demande officielle lui a été envoyée le 14 janvier. L'association exprime le souhait que cette réunion puisse se tenir dans les plus brefs délais. «Nous adressons nos félicitations au nouveau ministre. Les PME ont beaucoup souffert sous l'ancien gouvernement. Nous avons rédigé un rapport sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous souhaitons rencontrer le ministre pour obtenir un retour et discuter des actions à mettre en place à court, moyen et long termes pour permettre aux PME de surmonter ces difficultés», indique Ajay Beedassy, président de la SME Chamber.

L'association souhaite également s'entretenir avec le junior minister des Finances, Dhaneshwar Damry, pour aborder les questions financières qui pèsent sur les PME. «Nous faisons face à des difficultés persistantes. Plusieurs points doivent être abordés, notamment liées à la Development Bank of Mauritius, pour laquelle nous manquons de visibilité». Pour la SME Chamber, les rencontres sont cruciales pour progresser. «À titre d'exemple, nous avons eu une réunion fin décembre avec le ministre du Travail, Reza Uteem, pour discuter des questions liées à la main-d'œuvre et cette rencontre s'est déroulée de manière constructive.»