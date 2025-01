Algérie: Commerce - Intransigeance envers la spéculation et le monopole pour préserver la stabilité du marché

Alger — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a affirmé, samedi à Alger, l'importance de faire preuve de prudence, de vigilance et d'intransigeance envers toutes les formes de spéculation et de monopole pour maintenir la stabilité du marché et préserver le pouvoir d'achat du citoyen, indique un communiqué du ministère.

Dans son allocution à la clôture des travaux de la rencontre nationale des cadres du secteur du commerce, tenue samedi, M. Zitouni a souligné l'importance de faire preuve de prudence, de vigilance et d'intransigeance envers toute forme de spéculation et de monopole pour maintenir la stabilité du marché, préserver le pouvoir d'achat du citoyen et renforcer la disponibilité observée sur les marchés, tout en assurant une distribution équitable de tous les produits pour répondre aux besoins des citoyens, précise la même source.

La rencontre a été ponctuée par des débats "fructueux et des propositions pertinentes visant à renforcer le rôle du secteur dans la réalisation du développement économique au service du citoyen".

Le ministre a tenu également à remercier les directions pour les nouvelles idées et propositions qu'elles ont formulées, affirmant l'importance d'une mobilisation globale face aux prochains défis.

Il a insisté, en outre, sur "l'importance de la pleine mobilisation durant le mois de Ramadhan", appelant tous les cadres du secteur à poursuivre le travail pour réaliser les aspirations du pays et du citoyen.