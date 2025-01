Afrique: Le Nigeria devient pays partenaire des BRICS

Le Nigeria rejoint les pays partenaires des BRICS au même titre, en Afrique, que l'Éthiopie, l'Algérie et l'Ouganda et, hors Afrique, la Biélorussie, la Bolivie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie et la Thaïlande. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères brésilien, dans un communiqué, Brésil exerçant actuellement la présidence tournante de l'organisation.

Cette catégorie spéciale de pays partenaires a été créée en octobre dernier au sommet à Kazan. Elle permet de participer aux activités du groupe sans pour autant avoir un pouvoir décisionnel et ceci, en attendant l'intégration formelle à l'organisation. L'annonce a été faite par le ministère brésilien des Affaires étrangères, dans un communiqué, le Brésil exerçant actuellement la présidence tournante de l'organisation.

Sixième pays le plus peuplé au monde et premier sur le continent africain, le Nigeria est « l'une des plus grandes économies d'Afrique » et peut-être surtout « il a des intérêts convergents avec les autres membres du groupe », indique le communiqué brésilien. Il insiste sur le fait que le Nigeria est un pays qui agit « activement dans le renforcement de la coopération dans les pays du Sud et dans la gouvernance mondiale », des thèmes prioritaires de l'actuelle présidence brésilienne, affirme la diplomatie.

Joint par RFI, Ahoua Don Mello, représentant des BRICS pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, se réjouit de l'adhésion du Nigeria et espère que davantage de pays du continent adhèrent à la vision des BRICS qui apporte, selon lui, de nouveaux partenaires et plus d'opportunités de coopération.

Il précise qu'il n'existe pas de cahier des charges formel pour rejoindre les BRICS, mais le partage nécessaire d'une « vision commune », s'engager à ne pas imposer de sanctions à la Russie.

Autre sujet de poids : la « souveraineté financière ». Aujourd'hui, les BRICS oeuvrent pour une banque qui leur est propre. Ils représentent aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale et plus d'un tiers de son PIB.

Le BRICS a été formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2009, auxquels s'est jointe l'Afrique du Sud en 2010. Plusieurs autres pays ont rejoint le bloc au 1eᣴ janvier 2024 : l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis.