Ile Maurice: Le ministre des Transports terrestres fixe les attentes du gouvernement

Hier matin à Ébène, le ministre des Transports terrestres a rencontré les nouveaux membres du conseil d'administration de Metro Express Limited (MEL). Cette rencontre juste avant leur toute première réunion officielle a marqué le début d'un mandat de trois ans pour les administrateurs nommés par le gouvernement. Le ministre Osman Mahomed a rappelé aux membres les objectifs et les attentes du gouvernement par rapport à MEL en performance et gestion efficace du réseau ferroviaire.

«J'ai rencontré les nouveaux membres du conseil d'administration de MEL avant leur toute première réunion. Avant que je ne parte pour que le board commence ses travaux, je leur ai transmis les attentes du gouvernement qui les a nommés pour un mandat de trois ans. La performance du conseil sera revue à mi-mandat dans un an et demi et pour finir, après trois ans», a-t-il expliqué.

Rappelons que le 10 décembre dernier, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a déclaré que l'état de l'économie est incapable d'éponger la dette de MEL, qui s'élève à Rs 16 milliards comme prêt contracté à travers une ligne de crédit indienne.

Dans le State of the Economy, il a indiqué que MEL avait contracté un prêt de 340 millions de dollars (environ Rs 16 milliards). Le remboursement des intérêts sur ce prêt a débuté durant l'exercice financier 2022-23 . Jusqu'en juin 2024, le gouvernement a octroyé à MEL un montant total de Rs 1,1 milliard, sous forme de prêt, pour le paiement des intérêts et pour couvrir une partie de ses dépenses opérationnelles.