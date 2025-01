Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le MC Alger se qualifie sur le fil, l'Orlando Pirates grille la priorité à Al Ahly

Le MC Alger a profité de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, partagée entre ce samedi 18 et dimanche 19 janvier 2025, pour se qualifier de justesse pour les quarts de finale grâce à un match nul obtenu sur la pelouse du Young Africans. Plus tard dans la journée, l'Orlando Pirates est allé chiper la tête du groupe C au nez et à la barbe du champion en titre.

Le MC Alger a joué la carte du match nul et a tremblé jusqu'au bout. Le Mouloudia avait besoin d'un nul sur la pelouse du Young Africans pour s'assurer la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Et les locaux, en cas de victoire, étaient assurés de passer devant leurs adversaires du soir et leur chiper au meilleur moment la deuxième place qualificative du groupe A. Les premiers se sont présentés dans l'idée de repartir avec le point du nul et rien de plus, les seconds étaient décidés à ne pas le leur donner.

Si le score final (0-0) a finalement permis au MC Alger de se qualifier, cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Les Tanzaniens ont largement dominé la rencontre, entre une possession de balle bien supérieure et 18 tirs tentés au total, dont une énorme occasion à un quart d'heure de la fin du match, annihilée presque miraculeusement par Ramadane, le gardien algérois, permettant aux siens de conserver leur billet pour les quarts, dans la douleur.

À noter que dans le même temps, le TP Mazembe a sauvé l'honneur. Les Congolais, demi-finalistes de la dernière édition, n'avaient pas gagné le moindre match dans cette phase de groupe avant ce dimanche et la réception d'Al-Hilal Omdurman, déjà largement qualifié. Un match pour l'honneur, donc, remporté 4-0 par le club de Lubumbashi, qui termine tout de même bon dernier du groupe A.

L'Orlando Pirates en tête du groupe C devant Al Ahly

Les Sud-Africains et les Égyptiens étaient déjà qualifiés tous les deux, car mathématiquement assurés d'occuper les deux places qualificatives du groupe C. Restait à savoir qui finirait premier et qui serait le dauphin de l'autre, un match à enjeu puisqu'une première place assure de jouer contre un club arrivé deuxième de son groupe en quarts de finale. Et à la surprise générale, l'Orlando Pirates est allé chercher la victoire (2-1) sur la pelouse d'Al Ahly, le champion en titre. Et ce, grâce à un réalisme terrible devant le but adverse, marquant sur leurs deux tirs cadrés du match, tout en résistant à la domination des Cairotes.

Une victoire synonyme d'un parcours sans défaite pour les Sud-Africains dans cette phase de groupe, terminée avec la bagatelle de 14 points. Quant au CR Belouizdad, condamné à la troisième place et donc déjà éliminé avant ce week-end, il a apaisé sa frustration en écrasant complètement le Stade d'Abidjan 6-0 à domicile.

À noter également les larges victoires de l'Espérance sportive de Tunis et du Pyramids, respectivement contre la Sagrada Esperança (4-1) et Djoliba (6-0). Des résultats qui ne changent rien à la distribution des places qualificatives dans le groupe D, puisque les Tunisiens restent premiers et les Égyptiens deuxièmes, chacun avec 13 points.