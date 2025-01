Port-Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'attaque des milices Janjaweed avec des drones suicides contre la centrale électrique d'Al-Shawak dans l'État de Gedaref, à l'est du Soudan, et contre la station d'eau de Gedaref est un nouveau crime qui exprime le désespoir et la frustration, après la série d'attaques militaires er défaites subies sous les mains des forces armées et les forces conjointes.

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté samedi dans un communiqué que l'attaque terroriste a entraîné une panne de courant dans les États de Kassala et de Gedaref, qui sont deux des plus grands États producteurs de denrées alimentaires et qui abritent un grand nombre de personnes déplacées par la guerre et de réfugiés des pays voisins, en plus des dégâts causés aux services d'eau potable à Gedaref.

Le communiqué indique que les milices terroristes persistaient à cibler des civils sans défense. Au cours des deux derniers jours, 20 civils ont été tués dans la région d'Al-Khiran, dans la localité d'Al-Hasahisa, dans l'État d'Al-Gezira. Hier, le marché aux bestiaux au sud d'El Fasher a été visé par des tirs d'artillerie lourde à longue portée, tuant 14 civils. Il a également attaqué un convoi de voitures civiles transportant plusieurs milliers de citoyens entre les régions de Tawila et Kabkabiya, dans le Darfour Nord, gardé par les forces des mouvements Abdel Wahed Nour et Al-Tahir Hajar, et a tué environ 120 personnes, pour la plupart des civils, notant que le meurtre était fondé sur une base ethnique.

Confirmant une nouvelle fois qu'elle cible l'ensemble de l'État soudanais : sa population, ses institutions nationales, ses infrastructures et ses monuments culturels, la milice a bombardé ces derniers jours le musée Sultan Ali Dinar à El Fasher et lui a causé d'énormes dégâts.

Elle a indiqué que la fréquence de ces crimes terroristes sur quelques jours est une preuve supplémentaire que les milices représentent les pires groupes terroristes que la région ait jamais connu, car elles combinent crimes de terrorisme, génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Il ne suffit plus de simplement condamner ces crimes, mais il faut prendre des mesures internationales efficaces contre les milices et ceux qui leur fournissent des armes et des mercenaires et hébergent leurs dirigeants et leurs membres.