El Fasher — La Sixième Division d'infanterie à El Fasher a confirmé qu'elle et les citoyens de l'État du Darfour Nord soutiennent la souveraineté du général Abdel Fattah Al-Burhan, symbole de la souveraineté nationale et fierté de la nation soudanaise, la sixième division d'infanterie et les citoyens de l'État sont unis comme un seul homme pour faire face à la milices rebelles et toutes les conspirations internes et externes.

La Sixième Division a déclaré dans son point de presse quotidien que les bombardements d'artillerie longs et continus par la milice contre les marchés et les zones de service de la ville d'El Fasher vendredi ont entraîné le martyre de (22) vingt-deux citoyens et la blessure de (64) soixante-quatre autres.

Concernant la situation opérationnelle, la Sixième Division a indiqué que l'Armée de l'Air a mené vendredi des frappes aériennes sur les concentrations ennemies, détruisant neuf véhicules de combat et une ambulance Buffalo. Les raids ont entraîné la mort de (33) trente-trois membres de la milice rebelle et la blessure de (41) quarante et un autres, indiquant que l'aviation militaire avait mené un autre raid contre la milice FSR dans l'axe de Bir Marqi, qui a entraîné la destruction de vingt (20) véhicules de combat et la mort de (55) Cinquante-cinq autres.