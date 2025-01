Tunisie: CAB - Prendre des points !

Chaque match est désormais un match de Coupe pour le CAB. Celui de cet après-midi contre l'USM en est un! A domicile comme en déplacement, il est demandé aux camarades de Krir de se dépenser plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici car l'heure est grave! En effet, après être rejoints au bas du classement par EGSG et laissant derrière eux seulement l'UST lors de la précédente journée, ils n'ont plus d'autre choix que de faire tourner le compteur s'ils veulent éviter une fin de saison pénible.

Le compte à rebours est entamé et chaque point vaudra son pesant d'or lors du décompte final. On a l'impression que c'est encore loin, mais demain c'est déjà aujourd'hui! Le nouveau staff technique, dont la mission est justement de sauver le CAB d'une situation compliquée, saura, à n'en point douter, dire les mots appropriés pour ce genre de match, aussi difficile soit-il ! On sait, dans le camp bizertin, que l'adversaire n'a pas cédé une seule fois jusqu'à nouvel ordre et qu'il évolue de surcroît à domicile.

Relever le défi

Il va donc falloir composer avec toutes ces données à cette occasion. Autrement dit, la tâche des Cabistes s'annonce des plus délicates, mais en football, tout reste possible malgré les apparences... A Sofiene Hidoussi de trouver la meilleure formule de jeu pour contrer une équipe monastiérienne, difficile à manier quand elle évolue notamment chez elle! L'entraîneur bizertin possède-t-il une opposition capable de tenir en respect son adversaire?

On ne se hasardera pas à porter un jugement catégorique sur l'équipe «jaune et noir», mais on sait que quand elle est disciplinée sur le terrain et appliquée dans les consignes, elle est capable de réussir son pari! Quant à la formation susceptible de réaliser cette performance à Monastir, il appartient au staff technique de la constituer suivant les meilleurs du moment...