Afrique: La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en chiffres

Avant le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025, qui se déroulera à Rabat le 27 janvier, nous faisons le point sur les chiffres clés du plus grand événement footballistique continental.

0 - Aucune équipe n'effectuera ses débuts lors de cette phase finale au Maroc. Les 24 nations présentes ont déjà pris part, au moins une fois, à ce grand événement du football continental, bien que le Botswana et les Comores y soient pour la deuxième fois.

1 - Kennedy Mweene, gardien de but de la Zambie, détient le record d'être le seul portier à avoir marqué à la CAN, ayant réussi un penalty lors d'un match nul 1-1 contre le Nigeria en phase de groupes en 2013. La Zambie, qui avait remporté le titre précédent, n'a pas réussi à le garder.

2 - L'attaquant égyptien Hassan El-Shazly détient le record du plus grand nombre de triplés marqués en Coupe d'Afrique des Nations, avec deux réalisations, l'une en 1963 et l'autre en 1970.

3 - Le Ghanéen Charles Gyamfi et l'Égyptien Hassan Shehata sont les deux entraîneurs à avoir remporté le trophée de la CAN à trois reprises.

3 - L'Égypte est la seule nation à avoir remporté la CAN lors de trois tournois consécutifs, en 2006, 2008 et 2010.

5 - Laurent Pokou détient le record du plus grand nombre de buts inscrits lors d'un seul match de CAN, avec cinq réalisations pour la Côte d'Ivoire lors d'une victoire 6-1 contre l'Éthiopie en 1970.

6 - Quatre joueurs ont marqué lors de six éditions différentes de la CAN : Samuel Eto'o (Cameroun), Kalusha Bwalya (Zambie), André Ayew (Ghana) et Asamoah Gyan (Ghana).

7 - L'Égypte est la nation la plus titrée de la CAN, avec un total de sept victoires. En outre, elle a remporté trois médailles d'argent et trois médailles de bronze, ce qui lui fait un total de 13 médailles. En revanche, le Nigeria possède le plus grand nombre total de médailles, avec trois en or, cinq en argent et huit en bronze, soit un total de 16.

8 - Le record du nombre de participations à la CAN en tant que joueur est détenu par le Camerounais Rigobert Song, l'Égyptien Ahmed Hassan, le Ghanéen André Ayew et le Tunisien Youssef Msakni, chacun ayant pris part à huit éditions.

9 - Ndaye Mulamba, attaquant du Zaïre (aujourd'hui République Démocratique du Congo), a inscrit un record de neuf buts durant la phase finale de la CAN en 1974, permettant ainsi à son équipe de gagner le championnat.

9 - Claude Leroy, un entraîneur français, détient le record du plus grand nombre de participations avec ses équipes à la CAN, ayant dirigé neuf éditions entre 1986 et 2017. Il a réussi à amener six équipes différentes en phase finale : le Cameroun (à deux reprises), le Sénégal (à deux reprises), le Ghana, la RD Congo (à deux reprises), le Congo-Brazzaville et le Togo.

12 - Douze des 34 nations hôtes précédentes ont remporté la CAN sur leur sol :

1959 : République Arabe Unie

: République Arabe Unie 1962 : Éthiopie

: Éthiopie 1963 : Ghana

: Ghana 1970 : Soudan

: Soudan 1978 : Ghana

: Ghana 1980 : Nigeria

: Nigeria 1986 : Égypte

: Égypte 1990 : Algérie

: Algérie 1996 : Afrique du Sud

: Afrique du Sud 2004 : Tunisie

: Tunisie 2006 : Égypte

: Égypte 2023 : Côte d'Ivoire

16 - Le joueur le plus jeune à avoir participé à une phase finale de la CAN est le Gabonais Shiva N'Zigou. Il était âgé de 16 ans et 93 jours lorsqu'il a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2000 en Afrique du Sud.

17 - La Tunisie détient le record du plus grand nombre de participations consécutives à la CAN. Le Maroc 2025 sera leur 17e tournoi d'affilée.

18 - Le Camerounais Samuel Eto'o détient le record du plus grand nombre de buts inscrits en phase finale de la CAN, avec 18 réalisations en 29 matchs répartis sur six tournois entre 2000 et 2010.

26 - Avec 26 matchs joués en phase finale de la CAN, l'Égypte est la nation ayant le plus de participations, un de plus que la Côte d'Ivoire qui occupe la deuxième place. Le Ghana, avec 24 participations, se retrouve troisième.

44 - Le joueur le plus âgé à avoir participé à la CAN est le gardien de but égyptien Essam El-Hadary, qui avait 44 ans et 21 jours lorsqu'il a joué contre le Cameroun en 2017.

44 - Parmi les 54 nations africaines, 44 ont déjà participé aux phases finales de la CAN. En effet, la République centrafricaine, le Tchad, Djibouti, l'Érythrée, Eswatini, le Lesotho, São Tomé-et-Principe, les Seychelles, la Somalie et le Soudan du Sud n'ont jamais été présents.

111 - L'Égypte détient le record du plus grand nombre de matchs disputés en phase finale de la CAN. La Côte d'Ivoire (106), le Ghana (105) et le Nigeria (104) sont les autres nations ayant dépassé le cap des 100 matchs. L'Égypte détient également les records du plus grand nombre de matchs gagnés (60) et du plus grand nombre de buts inscrits (175).

119 - Les phases finales de 2023 ont établi un nouveau record avec 119 buts inscrits, dépassant l'ancien record de 102 buts enregistré en 2019. Ces deux éditions ont rassemblé 24 équipes. Le tournoi de 1962 demeure celui avec la plus forte moyenne de buts par match, atteignant 4,50, tandis que celui de 1988 détient le record du plus faible avec seulement 1,44 but par match.

1957 - La première phase finale de la CAN a eu lieu en 1957 et a réuni seulement trois équipes : l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan.