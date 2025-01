Tunisie: Ligue des champions - Dernière journée - EST-Sagrada Esperança (4-1) - Mention spéciale pour Achraf Jabri !

Auteur d'un triplé sur les quatre buts inscrits, Achraf Jabri a brillé de mille feux hier, offrant une importante solution de rechange au poste d'avant-centre. Et l'Espérance de se qualifier haut la main première du Groupe D pour les quarts de finale.

Laureniu Reghecampf avait bien dit lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il comptait aligner, hier, sa formation-type, mais il a bien caché son jeu, apportant trois changements notables à son onze de départ en titularisant Elyas Bouzaiene, Koussay Smiri et Achraf Jabri.

Le coach "sang et or" avait promis aussi une victoire comme cadeau aux supporters pour le 106e anniversaire du club. Pour ce faire, ses joueurs sont entrés dans le vif du sujet dès la première minute de jeu : une longue passe en profondeur dans le dos des défenseurs pour Achraf Jabri dont la frappe s'écrasa sur le premier poteau (1').

En se montrant dangereux sur la première occasion du match, les "Sang et Or" ont annoncé la couleur et les Angolais de Sagrada Esperança ne pouvaient que subir, impuissants, la loi de leur hôte.

Par ailleurs, l'ouverture du score n'allait pas tarder. On jouait la 16' de jeu quand Onuche Ogbelu entama l'action dès le milieu de terrain pour servir dans le dos des défenseurs Youssef Belaïli qui, en pleine surface de réparation adverse, adressa un centrage millimétré pour Achraf Jabri. Ce dernier n'avait qu'à compléter le travail, logeant la balle dans les filets d'un tir puissant et cadré.

Et comme le jeu était à sens unique, il était logique que les "Sang et Or" parviennent à doubler la mise dans les minutes qui ont suivi : encore une passe dans le dos des défenseurs et Yan Sasse de prendre le temps de dribbler toute la défense de Sagrada Esperança avant d'adresser un tir si puissant que le portier angolais, Emanuel Nsesani, n'a rien vu venir (22').

Après ce but, le jeu baisse inexplicablement d'un cran à un moment où les "Sang et Or" dominaient totalement. Des Espérantistes qui allaient fléchir dans le temps additionnel et ils l'ont payé cher : profitant d'une erreur collective de la défense, Felisberto Dala Sebastiao a réduit le score (45'+1).

Et la machine de redémarrer de plus belle...

En deuxième mi-temps, la machine "sang et or" a redémarré de plus belle pour carburer de nouveau à plein régime. Et s'il y a un joueur qui a excellé, hier, c'est bel et bien Achraf Jabri, terriblement efficace et qui a ajouté deux autres buts. D'abord à la 55' quand Belaïli servit Bouzaiene, à son tour de centrer de la droite sur la dernière ligne pour Jabri qui, d'une reprise de la tête, logea la balle dans la cage. Puis, il est revenu à la charge quatre minutes plus tard: servi par Belaïli, Jabri trouva encore une fois le chemin des filets à la 59' avant de céder la place, une minute plus tard, à Maacha.

Et les "Sang et Or" de gérer par la suite leur confortable avantage, sans fléchir cette fois-ci, se qualifiant haut la main -- premiers de leur groupe -- aux quarts de finale avec une mention spéciale pour Ahcraf Jabri qui a brillé de mille feux. Une prestation qui rassure en l'absence de Rodrigo Rodrigues.

EST : Ben Saïd, Bouzaiene (Ben Ali 69'), Smiri, Tougaï, Ben Mohamed (Ben Hmida 69'), Aholou, Ogbelu (Azouni 73'), Konaté (Teka 60'), Belaïli, Sasse et Jabri (Maacha 60').