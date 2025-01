Sénégal: Une caravane pour la défense de la pêche durable longe la côte

Au Sénégal, 600 000 personnes vivent de la pêche artisanale et le secteur est en tension depuis des années à cause de la raréfaction des poissons. En janvier dernier, la Coalition nationale pour une pêche durable avait fait signer une charte à 13 candidats à la présidentielle. Près d'un an après l'élection, ses membres organisent en ce moment du 12 au 23 janvier 2024 une caravane qui longe les côtes sénégalaises pour récolter les doléances des acteurs de la pêche, et rencontrer les autorités pour porter leur message.

Sur le quai de pêche de Ouakam, des pêcheurs rafistolent leurs filets au soleil, et les membres de la coalition nationale pour une pêche durable ou Conaped scandent leur message de sensibilisation.

Objectif, faire connaitre leur charte, mais aussi récolter les témoignages des pêcheurs et transformatrices dans les régions du pays. « La première des choses, c'est avant tout la rareté des ressources, pointe Abdoulaye Ndiaye est secrétaire général de la Conaped. Dans la zone nord, on nous a beaucoup parlé de l'impact du pétrole et du gaz dans leur zone de pêche. C'est quelque chose de réel. Au niveau de Lompoul-sur-Mer et Fass Boye, on nous a parlé de la descente des navires de pêches industriels dans la zone réservée à la pêche artisanale. »

Parmi les treize recommandations de la charte, on trouve la réduction de la pollution marine, l'audit de la flotte industrielle ou plus de transparence. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait ratifiée lorsqu'il était candidat.

La Conaped reconnaît qu'il y a déjà eu des améliorations. Alassane Dieng est le secrétaire général du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal : « On avait demandé au moment de la charte qu'il y ait une évaluation avant signature de tout nouvel accord. Cette évaluation est effectivement en cours, même si nous n'avons pas encore reçu les conclusions. » Mais certains points doivent encore être améliorés. « Il y a les questions de transparence, de surveillance et de recherche parce que c'est sur la base des résultats de la recherche que l'on peut véritablement prendre des décisions. »

La caravane prendra fin le 23 janvier à Mbour et la coalition prévoit d'apporter un nouveau rapport au ministère de la pêche.