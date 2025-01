Madagascar: Le pays adopte un nouveau mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe

À Madagascar, les prix du carburant à la pompe vont désormais fluctuer chaque mois en fonction des cours internationaux, à la hausse comme à la baisse. Jusqu'à présent, un système de subventions versées par l'État aux sociétés pétrolières permettait de garantir un prix fixe pour les consommateurs, mais cela pesait lourdement sur les finances publiques malgaches. Entré en application ce week-end, ce nouveau mécanisme d'ajustement automatique des prix est une condition exigée par le Fonds Monétaire International pour débloquer une partie des aides financières accordées à Madagascar.

La mise en place de ce mécanisme devrait accélérer le décaissement de nouvelles tranches d'aides financières pour Madagascar, dans le cadre de deux programmes - la « Facilité Élargie de Crédit » et la « Facilité pour la résilience et la durabilité » - conclus en 2024 avec le FMI pour un montant total de plus de 650 millions de dollars. Les consommateurs vont désormais devoir s'habituer à une fluctuation des prix à la pompe, explique le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste.

« Dans beaucoup de pays, les prix sont totalement libres. Donc les compagnies pétrolières jouent la concurrence et modifient les prix comme elles veulent. À Madagascar, on administre encore les prix, mais maintenant, on adopte un mécanisme automatique qui fait coller les prix à la pompe avec les réalités du marché, que ce soit à l'international ou par rapport au taux de change. Le marché est volatil. Les cours internationaux des produits pétroliers sont dynamiques, donc ce dynamisme doit se traduire dans les mouvements mensuels des prix à la pompe », explique-t-il.

« L'objectif, c'est à terme de ne plus avoir de subventions, parce que c'est de l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs en matière d'investissements, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans le social » estime aussi le ministre.

En 2024, l'État malgache a versé environ 100 milliards d'ariarys de subventions aux sociétés pétrolières, soit environ 21 millions de dollars. Plus de 90 % de ces subventions ont concerné le pétrole lampant, très utilisé pour l'éclairage en milieu rural. « Il doit progressivement aller vers la vérité des prix également, mais il y a aussi une démarche d'accompagnement très importante pour les ménages en milieu rural, avec le programme de distribution de kits solaires », indique le ministre.

Crainte d'une augmentation des prix

Ce samedi 18 janvier, le premier ajustement automatique s'est traduit par une légère baisse du prix du gasoil et du sans-plomb. Mais, à l'avenir, le Réseau National de Défense des Consommateurs redoute surtout une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat.

« Il y aura des augmentations de prix par rapport aux frais de bus et tout ce qui concerne le nécessaire dans la vie quotidienne des consommateurs, craint la présidente du réseau, Vonifanja Rakotondrahiratra. Le salaire minimum actuellement c'est très peu, et on n'arrive même pas à louer une maison, on n'arrive même pas à acheter un sac de riz ou des collations pour les enfants. Les prix du riz, du sucre, de l'huile, tout cela augmente sans cesse. Par le passé, il y a déjà eu des augmentations de prix des carburants, mais les salaires n'avaient pas suivi », ajoute-t-elle.

Afin d'éviter des augmentations trop fortes et soudaines, les fluctuations ne dépasseront pas 200 ariarys par mois. Ce plafond pourra être révisé par décret deux fois par an.