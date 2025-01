Afrique: Coupe de la confédération - Les huit quart de finalistes sont connus

La phase de groupe de la Coupe de la confédération s'est achevée ce dimanche. Retournements de situation, carton des clubs algériens et égyptiens... voilà la liste des quart de finalistes.

La phase de groupe de la Coupe de la confédération a livré son verdict avec les derniers matches de la sixième journée ce dimanche. Dans certains groupes, les dés étaient déjà jetés, à commencer par le groupe A avec la qualification du Simba Sport Club et du CS Constantine, qui ont terminé respectivement premier et deuxième. Ces deux places qualificatives leur étaient déjà assurées, le dernier match du jour, remporté par Simba (2-0), avait pour seul enjeu de déterminer qui finirait en tête, héritant ainsi de l'avantage de jouer contre le deuxième d'un autre groupe en quarts.

Autre équipe algérienne qualifiée pour les quarts, l'USM Alger, qui a survolé le groupe C avec un total de 14 points obtenus grâce à quatre victoires et deux matches nuls. Une dernière victoire acquise contre le Jaraaf (2-0) qui a d'ailleurs permis à l'ASEC Mimosas de chiper la deuxième place au Jaraaf, et de figurer comme seul club ivoirien en quart de finale.

Dans le groupe D, les Égyptiens ont fait carton plein. Zamalek et Al Masry, qui se sont imposés respectivement contre Enyimba et le Black Bulls dans cette dernière journée, alors même que rien n'était joué pour la deuxième place, ont décroché ensemble leur ticket pour les quarts. Enfin, dans le groupe B, tout était déjà joué avant même ce dimanche, puisque le RS Berkane et le FC Stellenbosch étaient indéboulonnables des places qualificatives, indépendamment de tout résultat.

La liste des qualifiés

Groupe A : Simba (13 pts), Constantine (12 pts)

Groupe B : Berkane (16 pts), Stellenbosh (9 pts)

Groupe C : USM Alger (14 pts), ASEC Mimosa (8 pts)

Groupe D : Zamalek (14 pts), AL Masry (9 pts)