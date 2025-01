Ile Maurice: Rajeenee se bat contre un cancer du rein métastatique

Difficile de voir le positif lorsque le diagnostic du cancer tombe et que les traitements ne sont pas disponibles dans le pays. Or, depuis 2021, Rajeenee, 52 ans, lutte et fait tout ce qu'elle peut pour avoir accès aux soins nécessaires. Pour continuer son combat, elle sollicite l'aide des Mauriciens.

2021, alors qu'elle mène une vie tranquille, Rajeenee commence drastiquement à perdre du poids. Un jour qu'elle est au travail, elle ressent des vertiges et le lendemain, va consulter un médecin, qui lui prescrit un test général. Lorsque les résultats tombent, Rajeenee est tout de suite admise à l'hôpital, car son taux d'hémoglobine est au plus bas et nécessite une transfusion sanguine. Les semaines passent, mais Rajeenee ne va toujours pas mieux. 2022, suite à une batterie de tests, on lui découvre une masse dans le rein et dans le foie.

Entre espoir et désespoir

Alors que les médecins lui avaient initialement dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour son cancer, une option arrive plus tard. Rajeenee doit se faire enlever le rein malade. Malheureusement, plusieurs mois après la chirurgie, elle commence à ressentir de fortes douleurs et une autre masse apparait à l'endroit même du rein enlevé. Enième coup du sort : les traitements ne sont pas disponibles à Maurice, il faut aller en Inde pour des séances d'immunothérapie.

Jusqu'à présent, Rajeenee est partie 3 fois en Inde pour ses traitements et doit repartir au mois de février. Actuellement, son état est jugé stable, mais le doute persiste, car elle est toujours en attente des résultats des tests effectués à Maurice. En attendant, cette maman de deux enfants vit dans la peur des mauvaises nouvelles, mais continue d'espérer.

Pour continuer ses traitements, Rajeenee a besoin de réunir la somme de Rs 1,036, 032. Elle espère pouvoir compter sur la générosité des Mauriciens.

Pour soutenir Rajeenee, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000452592844