Ile Maurice: Mithunsingh Bumma fera 25 ans de prison pour meurtre et dissimulation du cadavre de son épouse

Mari et femme s'accusaient mutuellement d'infidélité. Ce qui devait arriver arriva. Mithunsingh Bumma (photo), un chauffeur de camion, 42 ans, a poignardé mortellement sa femme âgée de 29 ans. De plus, il a écopé de trois ans de prison pour avoir dissimulé le cadavre de son épouse. Il a plaidé coupable sous les deux chefs d'accusation et purgera les deux peines simultanément. Le verdict a été prononcé vendredi par le juge Luchmyparsad Aujayeb.

Ce crime crapuleux s'est déroulé dans la chambre à coucher conjugale à Nouvelle-Découverte dans la nuit du 20 mai 2016. Déposant au procès, l'accusé a expliqué que sa femme lui reprochait constamment d'avoir une autre femme dans sa vie. Il suspectait également son épouse d'infidélité. L'accusé n'avait pas été content quand sa femme lui avait révélé qu'il n'était pas le père de leur benjamine de huit mois et qu'elle allait empoisonner ses deux enfants. Puis elle est allée se coucher.

Aussitôt que sa femme s'est mise au lit, l'accusé, pris de colère, l'a poignardée à la poitrine et elle est décédée instantanément. Il a ensuite enveloppé le cadavre, l'a laissé dans le salon et a nettoyé le lit taché de sang. Vers cinq heures du matin, il est allé chercher le van de son patron à la route Royale à Nouvelle-Découverte, a embarqué le cadavre avec un sac en plastique contenant l'arme et il s'est rendu à Eau-Bouillie où il a dissimulé le cadavre.

En rentrant chez lui, il a rencontré sa mère et lui a raconté que sa femme avait déserté le toit conjugal. Il s'est ensuite rendu à nouveau à Eau-Bouillie, où il a brûlé le cadavre. Un peu plus tard, il a fait une déposition à la police à l'effet que sa femme avait disparu. Après enquête, il a été arrêté par la police et il est passé aux aveux.