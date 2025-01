Afrique: Coupe de la Confédération - ASEC Mimosas, USM Alger, AS Berkane et Stellenbosch en quarts

Les derniers matchs de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération ont vu deux géants du football africain, ASEC Mimosas et USM Alger, se qualifier brillamment pour les quarts de finale, après avoir dominé leurs adversaires respectifs.

ASEC 4-0 Orapa UnitedButs : C. Ecua 36e 64e, Djédjé 79e, S. Diarrassouba 90+2

Au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'ASEC Mimosas a délivré une prestation solide en battant Orapa United sur un score sans appel de 4-0. Dès le début de la rencontre, les Ivoiriens ont montré leur puissance offensive. C'est Ecua qui a ouvert le score à la 36e minute, d'une frappe bien placée qui a pris à défaut le gardien d'Orapa. La seconde période a vu l'ASEC continuer sur sa lancée, avec un autre but de Ecua à la 64e minute, consolidant ainsi leur domination. Djédjé, à la 79e minute, a inscrit le troisième but et enfoncé un peu plus les visiteurs. Enfin, Diarrassouba a scellé la victoire en marquant dans les arrêts de jeu, offrant une victoire éclatante aux Mimos.

Cette victoire permet à l'ASEC Mimosas de terminer à la deuxième place du Groupe C avec 8 points et de se qualifier pour les quarts de finale, avec un moral au beau fixe.

USM Alger 2 -0 ASC Jaraaf

Buts : I. Belkacemi 81e, S. Redouani 90+9

De son côté, l'USM Alger a également décroché son billet pour les quarts de finale en l'emportant 2-0 contre ASC Jaraaf. Ce match, qui se déroulait au Stade du 5 Juillet d'Alger, a vu les Algériens marquer tard dans la rencontre. Après une première période sans buts, Belkacemi a ouvert le score à la 81e minute, permettant à l'USM Alger de prendre les devants. Alors qu'on pensait que le score resterait serré, Redouani a mis un terme aux espoirs de Jaraaf en inscrivant un second but dans les arrêts de jeu (90+9), scellant ainsi la victoire et la qualification des Algériens.

Avec ce succès, USM Alger termine en tête du Groupe C avec un total de 14 points et confirme son statut de leader dans cette phase de groupes.

AS Berkane 5-0 StellenboschButs : O.Lamlioui 7e, Y. Mehri 15e, P. Bassène 66e 84e, Y. Zoughdi 80e

Au Stade Municipal de Berkane, l'AS Berkane a offert un spectacle mémorable en écrasant Stellenbosch 5-0, une victoire qui reflète leur domination totale dans ce match crucial. Dès la 7e minute, Lamlioui a ouvert la marque, mettant ainsi son équipe sur la voie du succès. Mehri a doublé la mise à la 15e minute, confirmant la maîtrise des locaux sur la rencontre.

La seconde période a vu Bassène inscrire deux buts à la 66e et à la 84e minute, portant son total à deux pour la rencontre et creusant l'écart. En fin de match, Zoughdi a ajouté un cinquième but à la 80e minute, scellant ainsi la victoire éclatante de l'AS Berkane. Grâce à cette performance impressionnante, l'AS Berkane termine premier du Groupe B avec 14 points et se qualifie pour les quarts de finale.

Stade Malien 0 -1 Deportivo Luanda-Sul

But : J-B Cassicote 24e

Dans l'autre match du groupe, Stade Malien a subi une défaite étroite face à Deportivo Luanda-Sul sur le score de 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par J-B Cassicote à la 24e minute, offrant ainsi la victoire aux Angolais. Malgré une belle performance de Stade Malien, ce but isolé fut suffisant pour permettre à Deportivo Luanda-Sul de repartir avec les trois points.

Cependant, malgré la défaite, Stellenbosch, avec 9 points, a terminé à la deuxième place du groupe, et grâce à ses résultats solides lors de la phase de groupes, le club sud-africain se qualifie également pour les quarts de finale.

L'AS Berkane, avec ses 14 points, et Stellenbosch, avec 9 points, sont les deux équipes qualifiées du Groupe B, prêtes à affronter de nouveaux défis en quarts de finale.