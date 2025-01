Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Pedro Goncalves (Angola)

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 mettra en lumière certains des meilleurs talents footballistiques d'Afrique ainsi que des tacticiens brillants. Parmi les entraîneurs qui guideront leurs équipes lors de ce tournoi se trouve Pedro Goncalves, le stratège portugais à la tête des Palancas Negras.

Connu pour sa planification minutieuse et sa capacité à développer de jeunes talents, Goncalves a établi l'Angola comme une force redoutable dans le football africain, récoltant régulièrement des éloges pour leur style de jeu attrayant.

Nom : Pedro Valdemar Soares Goncalves

Lieu de naissance : Lisbonne (Portugal)

Âge : 48 ans

Sélection : Angola

Sa carrière d'entraineur

L'expertise de Pedro Goncalves en matière de formation et de développement des jeunes talents est sans égale. Il s'est d'abord distingué en propulsant les équipes U17 et U20 de l'Angola vers des performances remarquables sur le continent. Sous sa houlette, l'équipe U17 a remporté la médaille de bronze lors de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies 2019 et a fièrement représenté l'Angola à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Brésil, la même année.

Au niveau senior, Goncalves a marqué un tournant en menant l'Angola à la conquête de la Coupe COSAFA en 2024, prouvant sa capacité à s'adapter tactiquement et à faire preuve d'un leadership sans faille dans des moments cruciaux et sous pression.

Style de jeu

Goncalves est reconnu pour sa préférence tactique pour le 4-2-3-1, un système qui procure un équilibre solide et une organisation rigoureuse à son équipe. Ses stratégies mettent un accent particulier sur une défense disciplinée, tout en libérant une attaque fluide et créative, typique du style de jeu moderne de l'Angola. Sous sa direction, l'Angola s'est métamorphosée en une équipe cohérente, captivante et résolument offensive. Avec seulement une défaite lors de leurs 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Palancas Negras sont désormais perçus comme l'une des équipes les plus solides et excitantes du continent africain.

L'attachement de Pedro Goncalves au football angolais est profond et sincère. Arrivé en Angola en 2015, il a occupé plusieurs rôles, notamment celui d'entraîneur des équipes de jeunes de Primeiro do Agosto, avant de prendre en charge les sélections U-17, U-20 et CHAN de l'Angola, avant de finalement diriger l'équipe senior.

Expérience à la Coupe d'Afrique des Nations

Pedro Goncalves est un habitué des projecteurs de la CAN. Lors de l'édition 2023 en Côte d'Ivoire, il a mené l'Angola jusqu'aux quarts de finale, signant ainsi leur meilleure performance en plusieurs années. Les résultats réguliers de l'équipe sous sa houlette ont renforcé leur statut de prétendants permanents sur la scène continentale.

Fort de ces succès qui ont permis à l'Angola de franchir des paliers importants, Pedro Goncalves nourrit l'ambition d'aller encore plus loin. Son objectif est de conduire les Palancas Negras au-delà de la phase de groupes et de les propulser jusqu'aux phases à élimination directe, un exploit qui permettrait de solidifier la place de l'Angola parmi les géants du football africain.