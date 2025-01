Afrique: Ligue des Champions CAF TotalEnergies - Les réactions des entraineurs à l'issue de la sixième journée

La sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies s'est disputée ce week-end. Elle a permis de compléter le tableau des qualifiés pour les quarts de finale, faisant des heureux et des moins heureux. A l'issue des rencontres, plusieurs entraineurs ont exprimé leur ressenti et partagé leurs analyses.

Ci-dessous quelques extraits de leurs déclarations

Mamelodi Sundowns 1-1 AS FAR

Jamil Benouahi, coach assistant AS FAR

Nous sommes venus ici avec un plan. Nous sommes venus ici avec des objectifs et ces objectifs étaient de : finir en tête du groupe et deuxièmement, nous recherchions l'expérience de jouer à l'extérieur contre une bonne et solide équipe comme les Mamelodi Sundowns et faire un bon résultat »

« Aussi, la manière avec laquelle nous avons obtenu ce résultat est importante. Nous étions menés 1-0 en première mi-temps et nous sommes revenus. Cela montre le caractère et la qualité du groupe »

Miguel Cardoso, Head coach Mamelodi Sundowns

« Pendant longtemps, nous n'avons pas eu de semaine qui nous ait permis de travailler et je pense qu'il est évident qu'en première mi-temps nous avons été assez compacts, assez forts en tant qu'équipe et nous avons contrôlé tout le match. Nous avons eu beaucoup d'occasions de tuer le match et de marquer un deuxième but et de terminer le match mais ensuite c'était plus difficile de gérer la deuxième mi-temps, surtout les 20 dernières minutes. Donc, nous n'avons pas pu maintenir le même niveau tout au long des 90 minutes de jeu et à cause de cela nous avons souffert. Nous avons fait une erreur. »

« Comme je l'ai dit lors de la conférence de presse de la première journée, les détails seront très importants. Nous savions que, généralement, dans les situations où les joueurs de l'AS FAR pouvaient progresser et entrer dans la surface, ils ne feraient pas de passe en retrait. Nous étions préparés mais malheureusement, nous n'avons pas pu contrôler ce joueur et nous en avons souffert. »

Al Ahly 1-2 Orlando Pirates

Jose Riveiro, coach Orlando pirates

« Je pense qu'il y a eu de belles performances pour les deux équipes et je félicite mes joueurs qui sont venus gagner au Caire contre une équipe comme Al Ahly. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le futur... Nous devons continuer à travailler, nous sommes en tête du groupe et nous sommes contents »

« Pour moi, le plus important, c'est le caractère et l'originalité que mes joueurs ont montrés pour remporter un match comme celui-ci. »

Marcel Koller, coach Al Ahly

« La défaite d'aujourd'hui nous rend tristes...L'équipe a gâché de nombreuses occasions et a marqué un but valable qui a été annulé »

« Nous devons être plus concentrés lors des prochaines étapes. »