Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire à la conquête d'un quatrième sacre

Surnom : Les Éléphants

Participations : 25

Meilleure performance : 3 Vainqueur (1992, 2015 et 2023)

Classement FIFA : 46 (Janvier 2025)

La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, se prépare à défendre son statut lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Ivoiriens, forts de leurs trois titres (1992, 2015, 2023), ambitionnent de décrocher un quatrième sacre qui les propulserait aux côtés des géants du football africain tels que le Ghana, le Cameroun et l'Égypte. Sous la houlette d'Emerse Faé, l'équipe s'apprête à relever de nouveaux défis, avec un groupe empli de talents, dont Simon Adingra, dont les performances flamboyantes font de lui l'un des grands espoirs de la compétition.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire doit désormais défendre son statut. Deuxièmes du Groupe G derrière la Zambie, les Éléphants ont connu une campagne mitigée avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites.

Le sélectionneur : Emerse Faé

Le 24 janvier 2024, jour de son 40e anniversaire, la carrière d'Emerse Fae a pris un tournant majeur. Entraîneur adjoint de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, le jeune tacticien doit prendre la succession de Jean-Louis Gasset après le départ de ce dernier durant le tournoi. Cette transition s'est faite dans un contexte de pression élevée, mais Fae a su relever le défi avec brio, guidant l'équipe vers la victoire et son troisième sacre continental. De ce fait, Fae privilégie un jeu offensif dynamique, mettant l'accent sur la possession du ballon et des transitions rapides. Il encourage ses joueurs à prendre des initiatives offensives tout en maintenant une organisation défensive solide. Cette approche a permis à la Côte d'Ivoire de marquer 12 buts lors de ses 6 matchs des éliminatoires de la CAN 2025, témoignant de l'efficacité de son système de jeu.

Joueur à surveiller : Simon Adingra, 23 ans, Ailier droit

Couronné meilleur jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023, Simon Adingra se confirme comme l'un des espoirs les plus éclatants du football ivoirien. À seulement 23 ans, l'ailier, évoluant sous les couleurs de Brighton & Hove Albion en Premier League, poursuit son ascension fulgurante avec des prestations remarquées à chaque apparition. Sur le terrain, il se distingue par sa rapidité impressionnante, sa technique soignée et son talent pour déstabiliser les défenseurs avec ses dribbles incisifs. Offensivement, Adingra excelle dans son rôle d'attaquant, en exploitant les espaces et en multipliant les occasions pour ses coéquipiers.

Sa grande agilité, couplée à une vision du jeu aiguë, lui permet non seulement d'offrir des passes décisives mais aussi de marquer lors de moments décisifs. Sa polyvalence lui permet de jouer indifféremment sur les ailes ou en position centrale, ce qui le rend indispensable au sein de son équipe. Lors d'une interview pour la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, le sélectionneur des Éléphants, Emerse Fae, a exprimé de solides attentes envers Adingra, allant jusqu'à le comparer à l'emblématique Didier Drogba. Il a déclaré : « Simon Adingra devrait viser à tracer une carrière semblable à celle de Didier Drogba ». Cette comparaison illustre non seulement le potentiel immense d'Adingra, mais également les grandes ambitions placées en lui pour élever le football ivoirien à un niveau encore plus élevé.

Performances passées

La Côte d'Ivoire figure parmi les grandes nations du football africain, avec trois titres remportés en Coupe d'Afrique des Nations (CAN), chacun marquant un tournant important dans l'histoire du football ivoirien. Le premier titre de la Côte d'Ivoire en CAN est acquis en 1992 au Sénégal. Après un match nul 0-0 contre le Ghana, la finale se décide aux tirs au but, où les Ivoiriens l'emportent 11-10. Ce succès historique est porté par des joueurs clés comme Basile Aka Kouamé, Donald-Olivier Sié et Joël Tiéhi.

En 2015, la Côte d'Ivoire remporte son deuxième titre en Coupe d'Afrique des Nations lors d'une édition disputée en Guinée équatoriale. Après une finale extrêmement disputée contre le Ghana, qui se termine sur un score de 0-0, les Ivoiriens triomphent lors de la séance de tirs au but, 9-8. C'est Yaya Touré qui inscrit le tir décisif, mettant ainsi fin à une longue attente depuis le premier sacre de 1992. Cette victoire marque la fin d'une période de frustrations, après les défaites en finales en 2006 et 2012.

Le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 a été marqué par un changement de coach en cours de compétition. Après les défaites face au Nigeria (1-0) et à la Guinée équatoriale (4-0), Jean-Louis Gasset, entraîneur initial, quitte ses fonctions en pleine compétition, Emerse Fae reprend les rênes des Éléphants. Malgré ce bouleversement, l'ancien milieu de terrain réussit à instaurer une dynamique positive, redonnant confiance aux joueurs et renforçant l'esprit d'équipe. Son expérience et sa connaissance des joueurs ont été des atouts essentiels. Sous sa direction, les Éléphants ont surmonté les défis, notamment en huitième où les Ivoiriens battent le Sénégal champion d'Afrique en titre (1-1; 5 tab 4) en quart où ils s'imposent face au Mali (2-1 ap) en demi-finale face à la RD Congo (1-0), pour atteindre la finale contre le Nigeria, qu'ils battent 2-1 dans un stade Alassane Ouattara euphorique.

Le saviez-vous ?

En cas de victoire finale à la CAN 2025, la Côte d'Ivoire s'offrirait son quatrième sacre et rejoindrait ainsi le Ghana (4 titres), le Cameroun (5 titres) et l'Égypte (7 titres) parmi les nations les plus titrées de l'histoire de la compétition.