Afrique: CAN 2025 - Le Soudan en quête de gloire avec les Faucons de Jediane

Pays au riche passé footballistique, le Soudan fait son grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies après avoir manqué l'édition 2023. Sous la houlette de son entraîneur expérimenté, James Kwesi Appiah, les Faucons de Jediane visent à marquer l'histoire au Maroc.

Surnom : Les Faucons de Jediane

Apparitions : 10e apparition

Titres : 1 (1970)

Classement FIFA : 113e (Janvier 2025)

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Soudan a validé son billet pour le Maroc 2025 grâce à une victoire et un match nul contre le Ghana, lors d'une campagne de qualification très disputée. Ils ont terminé deuxième de leur groupe derrière l'Angola, prouvant leur capacité

Le sélectionneur : James Kwesi Appiah

Appiah, ancien international ghanéen et entraîneur, est bien connu des projecteurs de la CAN. Sa tactique et sa capacité à bâtir des équipes résilientes ont fait de lui une référence. « Gagner la CAN 2025 est mon objectif », a-t-il déclaré avec confiance dans une récente interview. Son expertise et son leadership seront cruciaux pour que le Soudan capitalise sur son renouveau.

Le joueur à surveiller : Mohamed Abdelrahman

Mohamed Abdelrahman est l'un des joueurs les plus influents de l'équipe du Soudan. En tant qu'attaquant, il a joué un rôle central lors des qualifications pour la CAN 2025, inscrivant des buts cruciaux qui ont permis à son équipe de se qualifier pour le tournoi. Sa capacité à se positionner au bon endroit au bon moment fait de lui un atout précieux pour les Faucons de Jediane. Attendu pour être la pierre angulaire de l'attaque soudanaise lors de la compétition, Abdelrahman est un joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs, et son leadership offensif sera essentiel pour les ambitions du Soudan en 2025.

Performances passées

Le moment de gloire du Soudan est survenu en 1970, lorsqu'ils ont remporté le trophée de la CAN sur leur propre sol. Depuis lors, ils ont fait partie de l'histoire prestigieuse du tournoi, avec cette dernière qualification marquant une étape importante dans leur parcours footballistique.

Le saviez-vous ?

Le Soudan occupe actuellement la première place de son groupe dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, devant des poids lourds africains tels que le Sénégal et la République Démocratique du Congo. Cette forme impressionnante témoigne de leur progression constante sous la direction de James Kwesi Appiah.