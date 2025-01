Madagascar: Amboanjobe - Un conducteur de taxi-moto sauvagement agressé et dépouillé

Le week-end a débuté tragiquement à Amboanjobe, localité située dans le district d'Atsimondrano. Une attaque d'une rare violence a été perpétrée non loin du fokontany d'Antsahabe. Un conducteur de taxi-moto en a fait les frais alors qu'il rentrait d'une course en direction du centre-ville. D'après les informations, trois individus, non identifiés pour le moment, ont surgi des buissons sur une portion de route peu fréquentée pour lui tendre une embuscade.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les assaillants ont dépouillé leur victime avant de l'agresser et de la torturer. Le conducteur a été retrouvé avec des blessures aux jambes, un coup de couteau au cou et les yeux perforés. Après leur forfait, les bandits ont pris la fuite avec leur butin, emportant notamment la moto, une Boxer immatriculée 1123 WWA. La victime a été transportée d'urgence vers un hôpital proche et admise en soins intensifs. Bien que son corps présente de multiples contusions, il a été indiqué que son pronostic vital n'est pas engagé.

Alertées, les forces de l'ordre se sont rapidement déployées sur les lieux. Elles ont minutieusement ratissé la zone, mais sans succès : les assaillants avaient déjà disparu. Les gendarmes chargés du dossier ont ouvert une enquête pour traquer les responsables. Un appel à témoins a également été diffusé sur les réseaux sociaux, incitant toute personne possédant des informations à se manifester.

Ce tragique incident rappelle une fois de plus les risques encourus par les conducteurs de taxi-moto, souvent exposés à des actes de violence dans des zones isolées. Il souligne également les dangers pour les passagers, régulièrement victimes d'agressions et de vols dans ce contexte.