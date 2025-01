Afrique: Coopération Inde/Madagascar - Le yoga, symbole d'harmonie et de coopération renforcée

Une session spéciale de yoga s'est tenue au Palais des Sports Mahamasina dans la matinée du samedi 18 janvier dernier. Cette session a été animée par un professeur de yoga de l'ambassade de l'Inde à Madagascar, qui dispense des cours gratuits de cette discipline chaque jour dans ses locaux à Tsaralalàna.

Elle a vu la participation de plus d'une centaine d'invités, à majorité jeunes. Il s'agit du premier événement organisé dans le cadre de la collaboration entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ambassade de l'Inde, cette année. « Le Yoga, bien plus qu'une simple activité physique, est une invitation à cultiver la sérénité, l'équilibre et l'harmonie intérieure « , a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, dans son allocution juste avant la session. Pour lui, le partage de cette discipline consolide les liens qui unissent les deux entités, dans un esprit de solidarité et de coopération.

Par ailleurs, des sessions spéciales de yoga seront programmées dans la capitale et dans les régions, pour marquer la Journée internationale du yoga le 21 juin prochain, a-t-il poursuivi, d'autant plus que l'ambassade de l'Inde a déjà affirmé son engagement à déployer et soutenir ces sessions. En contrepartie, ce ministère s'est déclaré prêt à ouvrir la porte de ses locaux pour les éventuels événements de l'ambassade.

La coopération entre cette ambassade et le ministère de la Jeunesse et des Sports est en tout cas au beau fixe, coopération qui se traduit en outre par la présence de trois membres du staff du Ministère en Inde pour des stages de renforcement de compétences.

L'ambassadeur de l'Inde, SEM Bandaru Wilsonbabu n'a pas manqué de souligner que ces initiatives s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement indien à soutenir Madagascar dans son processus de développement, plus particulièrement dans le domaine incluant la jeunesse, le sport et le tourisme.