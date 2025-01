Madagascar: Riz - Les prix commencent à baisser

Les efforts entrepris par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce commencent à porter leurs fruits. Sur certains marchés de la capitale, la tendance est de nouveau à la baisse pour les prix du riz.

Une bonne nouvelle en somme pour les consommateurs qui commencent à retrouver de l'espoir quant à un retour à la stabilité des prix de cette denrée de première nécessité.

800 ariary le kapoaka

Chez Eli, un détaillant du quartier d'Itaosy, le « vary mara », une variété de riz importé, est vendu à 800 ariary le kapoaka. Rovatiana, un autre détaillant opérant à Namontana vend également cette même variété de riz au même prix. Avec 25% de brisures, le « vary mara » est une variété de bonne qualité appréciée par les consommateurs de riz importé. Do, un autre commerçant d'Anosizato se réjouit également de l'arrivée du « vary mara » sur le marché.

« La baisse des prix va encore continuer si l'offre de ce genre de riz augmente sur le marché », précise Do. Ce qui sera probablement le cas d'ici peu puisque le MIC annonce l'arrivée prochaine de cargaisons de riz importé au port de Toamasina. Une bonne perspective en somme quand on sait qu'avec cette prochaine arrivée, le stock de riz sera suffisant pour satisfaire à la demande durant la période de soudure. Le MIC travaille actuellement sur le circuit d'importation et de distribution du riz, tout en faisant attention à ce que cela n'impacte pas négativement sur les producteurs locaux.

Dialogue constructif

Concernant justement les importations, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Davida Ralambofiringa était en mission à Toamasina, vendredi dernier pour diriger une séance de travail avec les importateurs de riz. Une occasion pour le ministre d'engager un dialogue constructif avec ces opérateurs décidés à apporter leur collaboration pour la recherche d'une solution pérenne aux problèmes liés au circuit de distribution du riz.

La rencontre, qui a eu lieu dans la grande salle de la région Atsinanana, a débouché sur une avancée importante puisque, suite à la sollicitation du ministre, les importateurs ont donné leur accord sur la possibilité d'une révision à la baisse de leur prix de cession. Une disposition qui entraînera automatiquement une baisse du prix final aux consommateurs. « Nous allons atteindre l'objectif de ramener les prix du riz importé à 750 ariary le kapoaka » a réitéré le ministre. Bref, l'option basée sur dialogue choisie par le MIC a payé.

Avertissement

« Il est essentiel de travailler avec professionnalisme et en toute honnêteté et en respect des lois et réglementations sur le commerce, mais également et surtout de penser aux intérêts des consommateurs », a déclaré le ministre Davida Ralambofiringa, lors d'une rencontre avec la presse à l'issue de la réunion. Il n'a, par ailleurs, pas manqué de lancer un avertissement à ceux qui sont encore tentés par les abus comme la rétention des stocks et les hausses irrégulières des prix. « Nous allons prendre les dispositions qui s'imposent, face aux opérateurs indélicats », a-t-il averti. On rappelle que le gouvernement a mis en place, la semaine dernière, la Task force riz pour mener à bien la gestion de la filière riz qui demeure encore et toujours un produit stratégique.