Madagascar: Fondation Axian - Inauguration d'un foyer de vie pour les adolescentes

L'association « Les Enfants du Soleil » dispose désormais d'un foyer de vie pour les adolescentes. Les travaux de construction ont été financés par la fondation Axian qui réaffirme sa volonté d'accompagner les enfants vers un avenir prometteur et épanouissant.

Un lieu porteur d'espoir et d'avenir. C'est ce que l'on peut dire de la nouvelle infrastructure inaugurée samedi dernier à Itaosy par la fondation Axian et le ministère de la Population et des Solidarités. Il s'agit d'un foyer de vie pour les adolescentes. Construit dans l'enceinte de l'association Les Enfants du Soleil (EDS), ce foyer a été conçu pour accueillir 12 adolescentes âgées de 14 à 17 ans. Ce projet marque une nouvelle étape de l'engagement de la fondation Axian en faveur des enfants vulnérables pour leur offrir un cadre propice à leur épanouissement et à leur avenir, selon Hassanein Hiridjee, CEO d'Axian group.

Modernes. Cette infrastructure moderne comporte une bibliothèque, une salle d'études et un espace vie, une infirmerie, deux logements pour les éducateurs , des bureaux pour l'assistant social et le responsable du village. En complément, le projet a également permis la réhabilitation du terrain de sport, l'installation de lampadaires, la rénovation d'un bloc sanitaire de huit compartiments.

Autonomes. L'association EDS célèbre cette année son 30ème anniversaire. Elle accueille, nourrit, soigne et éduque près de 1 000 enfants répartis dans cinq villes. « Notre objectif est d'offrir aux enfants bénéficiaires toutes les chances de devenir des citoyens responsables et autonomes », selon Irène Rasolofomanantsoa, déléguée de cette association. Aurélie Razafinjato, la ministre de la Population et des Solidarités, quant à elle, a encouragé cette association à poursuivre ce combat pour les enfants démunis tout en félicitant la fondation Axian pour sa volonté de vouloir améliorer durablement la qualité de vie des communautés vulnérables.